🔴 Real Madrid : Florentino Peréz a trouvé un remplaçant à Zidane

Hossam El Badry, l'ancien entraßneur d'Al-Ahly, a été nommé jeudi sélectionneur de l'Egypte.

" Ű­ŰłŰ§Ù Ű§Ù„ŰšŰŻŰ±ÙŠ " đŸ‘đŸ„ł pic.twitter.com/eAPQzw7yPJ — Egypt National Football Team (@Pharaohs) September 19, 2019

. La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé jeudi la. Conformément au souhait émis par les autorités du pays aprÚs l'échec cuisant du Mexicain Javier Aguirre à la CAN 2019, disputée à domicile, l'instance a porté son choix sur un technicien local. « L'EFA a décidé de nommer Hossam El Badry au poste de sélectionneur de l'équipe nationale senior égyptienne à l'issue d'une réunion qui s'est tenue mercredi », peut-on lire dans un bref communiqué de l'instance, actuellement dirigée par un comité de normalisation. Les modalités du contrat signé par l'ex-entraßneur d'Al-Ahly et ancien international (18 sélections) n'ont pas été précisées. Passé depuis dans les rangs du Pyramids FC, dont il participe au comité directeur, le technicien de 59 ans aura pour charge de ramener les Pharaons, septuples champions d'Afrique, au plus haut niveau continental aprÚs une décennie sans titre.