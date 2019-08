🔴RD Congo : Omari communique sur le successeur de Florent Ibenge

SPORT| Une du 9 Août



LE BARCA CONTRE ATTAQUE POUR NEYMAR



‱ Le club n'abandonne pas et Ă©tudie une nouvelle offre incluant Coutinho



‱ Il a Ă©tĂ© demandĂ© au joueur de:

- Rejeter l'offre du Real de Madrid

- Manifester solennellement sa volontĂ© de revenir pic.twitter.com/gvy2ClWaaY — Barça France (@FranceFCB) 9 aoĂ»t 2019

Neymar fait la Une en Espagne



La vente aux enchĂšres (AS)

Neymar Ă l'horizon (Marca)

Priorité Barça (MD)

Le Barça contre-attaque (Sport) pic.twitter.com/Lqs1z5Nda8 — Daily Mercato (@DailyMercato) 9 aoĂ»t 2019

Neymar envisage quitter le PSG et il l'a dit Ă chaque fois trĂšs haut. L’attaquant brĂ©silien, dĂ©sireux de retourner au FC Barcelone deux ans aprĂšs l’avoir quittĂ© pour un transfert record vers le Parc des Princes (222M€), semble dĂ©terminĂ© Ă rĂ©aliser son souhait. Et pour forcer le destin, il aurait interpellĂ© un certain Lionel Messi, ami et ancien coĂ©quipier au Barça. A lire aussi >> PSG : Nouvelle proposition de Barcelone pour Neymar Selon AS, Neymar aurait demandĂ© Ă Messi de faire accĂ©lĂ©rer la cadence au FC Barcelone pour son transfert. L’international argentin se serait alors exĂ©cutĂ© et aurait eu une discussion avec Josep Maria Bartomeu, le prĂ©sident du Barça, sur le cas Neymar. Le club Blaugrana veut rapatrier Neymar mais le problĂšme reste la somme rĂ©clamĂ©e par le PSG qui est trop Ă©levĂ©e par rapport aux finances du club catalan. Toutefois, si le transfert venait Ă aboutir, Lionel Messi pourrait donc jouer un rĂŽle dĂ©cisif et avoir ainsi un impact direct sur le mercato estival du PSG. A lire aussi >> PSG : Le Real Madrid propose 120 millions d’euros et Modric pour Neymar