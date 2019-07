🔴 RD Congo : le sort du sélectionneur Florent Ibenge scellé

Ces six joueurs n’évolueront donc pas la saison prochaine sous les couleurs du club basĂ© Ă Abidjan. Ces six joueurs qui sont le gardien CissĂ© Adama, les milieux de terrain DiomandĂ© Cheick Karim, Doumouya Moussa, Moro Salifu et les attaquants KonĂ© Agnini William et Avo LeibĂ© Junior ont Ă©tĂ© remerciĂ©s pour insuffisance de rendement. En effet, malgrĂ© un turn-over au poste de gardien de but, CissĂ© Adama n’est jamais parvenu Ă s’imposer devant Edan Ulrich et Ousmane Gnada. Au milieu de terrain, le GhanĂ©en Moro Salifu avait bien rĂ©ussi son intĂ©gration avant d’ĂȘtre supplantĂ© par la montĂ©e en puissance de SacrĂ© Behinan et Kacou Luc dans l’entrejeu des AcadĂ©miciens du Plateau. De son cĂŽtĂ©, Avo LeibĂ©, le transfuge du Sporting Club de Gagnoa, n’a jamais rĂ©ussi Ă s’imposer en attaque. AprĂšs avoir libĂ©rĂ© 6 Ă©lĂ©ments, la direction de l’AFAD conservera un groupe de 20 joueurs au sein duquel on devrait retrouver le capitaine Dogou Ourega. A l’issue des essais effectuĂ©s depuis la semaine derniĂšre, le staff technique arrĂȘtera sa liste de recrue pour la nouvelle saison.