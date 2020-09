🔴PSG : Maxim Choupo-Moting officiellement libre

PSG. Deux suspicions de cas de Covid-19 dans l'effectif

Deux joueurs du @PSG_inside sont suspects d’infection au Covid-19. Leur Ă©tat de santĂ© est tout Ă fait rassurant. Ils sont d’ores et dĂ©jĂ soumis au protocole sanitaire adaptĂ©. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2020

Espagne: le premier clasico de Liga programmé le 25 octobre

FC Barcelone: Messi absent de l'entraĂźnement de reprise

Ce lundi, le PSG a annoncĂ© que deux de ses joueurs pourraient avoir attrapĂ© le Covid-19. À l'instar de l'OM il y a quelques jours, le PSG a communiquĂ© sur des suspicions de cas d'infection au Covid-19 dans son effectif professionnel. Le club francilien Ă©voque deux cas potentiels. Des joueurs que le PSG ne nomme pas, mais qui auraient contractĂ© le virus en vacances selon TĂ©lĂ©foot. Ils devraient manquer le Lens - PSG du 10 septembre prochain et surtout le choc PSG - OM prĂ©vu le 13.Ce lundi, la Ligue espagnole a dĂ©voilĂ© le calendrier de la nouvelle saison de Liga, avec notamment l'arrivĂ©e d'un « Boxing day. » Lionel Messi participera-t-il aux deux prochains Clasicos en Liga lors de la saison Ă venir ? Rien n'est moins sĂ»r... Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'on connaĂźt les dates des deux chocs entre le Real et le Barça en 2020-2021. La LFP espagnole a en effet communiquĂ© le calendrier officiel et l'on peut noter l'apparition d'une sorte de Boxing day Ă l'anglaise. Comprenez que les joueurs du championnat espagnol joueront pendant les fĂȘtes de fin d'annĂ©e, Ă l'instar de leur homologues de Premier League. Ainsi, la 15e journĂ©e est prĂ©vue le 23 dĂ©cembre et la 16e le 30 dĂ©cembre. Les clubs ibĂ©riques entameront par ailleurs l'annĂ©e 2021 dĂšs le 3 janvier avec la 17e journĂ©e. > Liga : Les dates des Clasicos et du « Boxing day » dĂ©voilĂ©es DĂ©jĂ absent aux tests mĂ©dicaux de reprise du FC Barcelone, dimanche, Lionel Messi n'Ă©tait pas non plus prĂ©sent lors du premier entraĂźnement collectif dirigĂ© par Ronald Koeman, ce lundi. C'Ă©tait attendu. Comme prĂ©vu, Lionel Messi n'Ă©tait pas prĂ©sent lors du premier entraĂźnement collectif du FC Barcelone afin de prĂ©parer la saison 2020-2021. Le natif de Rosario confirme ainsi encore un peu plus sa volontĂ© de partir, lui qui n'avait pas Ă©tĂ© lĂ dimanche, pour les tests mĂ©dicaux de reprise. DĂ©cidĂ© Ă quitter le club catalan, comme il l'a notifiĂ© par burofax, mardi, l'Argentin n'aurait, de toute façon, pas pu participer Ă la sĂ©ance Ă©tant donnĂ© qu'il n'a pas passĂ© le test du coronavirus. > FC Barcelone : Messi absent lors du premier entraĂźnement