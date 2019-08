🔴 Officiel : Daniel Alves trouve un nouveau point de chute

📸🏋🏾‍♂️| L'équipe a retrouvé l'entraînement à la Ciudad Real Madrid



Casemiro, James et Militão se sont exercés de façon spécifique pour poursuivre leur remise en forme.



Jović a travaillé en solitaire



Brahim, Asensio, Mendy et Courtois ont continué leur processus de récupération.

Zinedine Zidane était jovial après une première victoire en pré-saison acquise mercredi soir, alors que le Real Madrid avait battu Fenerbahçe 5 à 3 à l'Audi Cup, oubliant que trois nouveaux buts avaient été concédés par son équipe... Au total, les coéquipiers de Keylor Navas ont concédé 16 buts en cinq matches de pré-saison estivale, soit une moyenne de 3,2 par match. Sept d’entre eux ont été concédé lors de l'indigente défaite 7-3 contre l’Atletico Madrid, tandis que le Bayern Munich et le Tottenham l'ont emporté 3-1 et 1-0 respectivement face au Real, sans oublier le match nul 2-2 contre Arsenal. Dans chacun de ces matches, le Real Madrid a concédé le premier but et cinq des 16 buts concédés sont venus dans le premier quart d'heure de ces rencontres. Les retours d'Eder Militao et Casemiro suffiront-ils à boucher les trous en défense ? Pour rappel, le Real débute sa saison officiellement face au Celta Vigo le 17 août prochain en Liga. Le compte à rebours est proche de la fin pour Zidane et ses hommes.