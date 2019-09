🔴 Officiel : Ansu Fati a obtenu la nationalité espagnole !

Toujours consultant pour beIN Sports mais sans poste depuis son départ comme directeur du centre du formation du PSG, Luis Fernandez pourrait bien retrouver un travail. Selon la presse valencienne, Valence est entré en contact pour le poste de directeur sportif.



El VCF ha contactado con Luis Fernández para tantearlo como posible director deportivo del club. Es una alternativa real. Hoy en @TribunaVCF ampliamos. pic.twitter.com/qcKfWFCNNu

— Héctor Gómez 💯 (@Generaldepie_) September 20, 2019

Tout allait comme sur des roulettes pour Valence. Quatrième de Liga la saison dernière, le club espagnol a fait son retour en Ligue des Champions cette année et avec des joueurs tels que Kevin Gameiro ou Rodrigo, l’avenir semblait radieux sur les bords de la Méditerranée. Seulement, Peter Lim, propriétaire du club, est un homme difficile à cerner et à la surprise générale, Marcelino a été démis de ses fonctions la semaine dernière.Depuis une semaine, c’est une véritable révolution qui est en train de passer à Mestalla. Pablo Longoria, directeur sportif du club, va faire ses valises et la direction lui cherche un successeur. Et ce pourrait être une énième surprise avec une reprise de service de Luis Fernandez ! D’après le journaliste espagnol Hector Gomez, le club est entré en contact avec l’ancien coach du PSG pour prendre la température sur un possible intérêt pour le PSG.où ses différents passages (Bilbao, Espanyol, Betis) ont marqué les esprits.