🔴Mondial Qatar 2022 : le Kenya risque l'exclusion !

Jerzy Dudek (former Real Madrid goalkeeper): "Messi is fake. He was false and provocative, like Barcelona and Pep Guardiola. They were ready to provoke and sometimes they reached perfection. That hurt JosĂ© Mourinho and the whole team a lot." [via md] pic.twitter.com/5nVpwYiQlT — barcacentre (from 🏡) (@barcacentre) April 23, 2020

Dudek: "Cristiano is arrogant, but he's a normal guy behind the scenes. It's about how people perceive him, more or less. Like Raul, he's egocentric, incredibly competitive & a winner. Both would prefer their team to win 2-1 with their goals than 5-0 with other players scoring." pic.twitter.com/Ek4ouALpjg — M•A•J (@Ultra_Suristic) April 22, 2020

L'ex gardien de la Casa Blanca ne porte pas tous les joueurs de la planète dans son cœur. Il n'a pas été tende avec les deux monstres du ballon rond. "Il était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola… Ils étaient tellement prêts à vous provoquer et ils ont pu le faire à la perfection. Cela a beaucoup blessé José Mourinho et toute l'équipe…J'ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et [Sergio] Ramos que vous ne pouvez l'imaginer de la part d'une personne aussi calme et apparemment bonne ». a écrit Dudek à propos du sextuple Ballon d'Or. Son ancien coéquipier, CR7 n'a pas été épargné. "Cristiano Ronaldo est arrogant, mais c'est un gars normal dans les coulisses…Il s'agit de la façon dont les gens le perçoivent, plus ou moins. Comme Raul, il est égocentrique, incroyablement compétitif et gagnant…Les deux préféreraient que leur équipe gagne 2-1 avec leurs buts que 5-0 avec les autres joueurs." a indiqué le polonais. Ces déclarations vont certainement faire couler beaucoup d'encre.