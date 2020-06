Mondial 2022 : Kebaier dévoile ses ambitions pour la Tunisie

A lire aussi >> Tunisie : 26 joueurs convoqués

Briser le signe indien au Mondial

Premier pays d'Afrique du Nord à avoir annoncé la reprise de son championnat, la Tunisie est aussi la première nation du continent à avoir repris du service malgré la crise du coronavirus. En stage depuis lundi, les Aigles de Carthage se préparent en vue des prochaines échéances. Notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Tunisiens rêvent de qualification, mais plus important, de passer le cap de la phase de groupe au Qatar. Et pour atteindre ces objectifs, l’encadrement technique veut s’appuyer sur un groupe solide, composé à la fois de pensionnaires du championnat national et d’expatriés européens. Mais aussi sur un mélange de jeunes ambitieux et de vétérans expérimentés.« Il faut s’appuyer sur ce que nous avons déjà réalisé, pour ne pas repartir de zéro », a expliqué le sélectionneur Mondher Kebaier à Fifa.com. « J’ai souhaité m’inspirer de ce que mes prédécesseurs avaient réussi car chacun d’entre eux a su apporter quelque chose à la sélection », dit-il. L’entraîneur a ramené dans son groupe des internationaux qui sont longtemps restés à l’écart. Des joueurs comme Aymen Abdennour. Ali Maaloul et Saif-Eddine Khaoui fêtent donc leur retour. « Ce sont tous d’excellents joueurs, comme ils l’ont prouvé contre la Libye puis face à la Guinée équatoriale. Quelques jeunes se sont fait remarquer dans le championnat de Tunisie et à l’étranger, comme Hamza Rafia, de la Juventus, et Saad Bguir. Je n’ai pas hésité à leur donner leur chance et ils ont donné entière satisfaction », poursuit Kebaier.En quatre participations, la Tunisie n’a jamais passé la phase de groupes de la Coupe du Monde. Demi-finalistes à la CAN 2019, les Tunisiens évoluent dans le Groupe B des qualifications pour Qatar 2022. Les Aigles de Carthages ont hérité de la Mauritanie, de la Guinée équatoriale et de la Zambie. Trois adversaires à ne pas sous-estimer. « Il va falloir faire preuve de beaucoup de solidarité et d’une grande volonté », annonce le sélectionneur. Au delà d'une nouvelle participation au tournoi final, Kebaier rêve déjà de second tour pour son équipe. « Un jour ou l’autre, la Tunisie passera ce premier obstacle. J’espère que cette génération y parviendra. Nous abordons chaque échéance avec optimisme. Si nous sommes présents au Qatar, nous devrons nous battre pour atteindre cet objectif », conclut-il.