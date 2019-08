🔴 Mercato : c'est quasi-fait pour Ismaïla Sarr !

Après le FC Barcelone, c'est le Real Madrid qui réfléchit à l'idée d'un prêt de Neymar cet été avant un achat dans un an.

Neymar ne tombe pas bien

Neymar et le PSG, une relation vraiment irréparable ?

Le feuilleton Neymar continue de connaître ses rebondissements quotidiens. Après avoir révélé l’idée soulevée par le FC Barcelone de se faire prêter l’attaquant du PSG, Sport souffle ce mardi que cette hypothèse devrait donner des idées à d’autres clubs. Au premier rang desquels le Real Madrid. Les Merengue seraient intéressés par l’international brésilien si les dirigeants parisiens venaient à le rendre disponible dans le cadre d’un prêt pour une saison.En l’état, Neymar n’envisage pas toutefois pas une autre option qu’un retour chez les Blaugrana, même si les pistes le menant à la Juventus Turin et à Manchester United ont été évoquées. Le champion de France l'aurait même offert à ces deux clubs, ainsi qu'au ReaToujours déterminé à quitter le PSG, le natif de Mogi das Cruzes a repris l’entraînement collectif la semaine dernière.Même s’il a déjà trouvé un accord avec Barcelone sur les termes d’un futur contrat, Neymar ne tombe pas bien avec ses velléités de départ.En effet, le champion d’Espagne en titre a déjà recruté Antoine Griezmann et Frenkie de Jong pour plus de 200 millions d’euros, ce qui rend impossible un transfert sec pour la star de la Seleçao. Le PSG n’étant pas favorable à une transaction incluant des joueurs catalans et préférant du cash pour se renforcer à des postes déjà ciblés, la situation parait bloquée pour cet été. A moins que Paris ne considère sa relation avec Neymar comme irréparable, au point de préférer l’envoyer un an en prêt ailleurs. Même si ça signifierait une marge de manœuvre bien plus limitée pour pouvoir pallier son départ.