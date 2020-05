Liverpool : la succession de Joël Matip ouverte ?

💰 Il joint à sa vidéo un étonnant message explicatif https://t.co/Nr3kI0xIrw — RMC Sport (@RMCsport) May 5, 2020

Les propos de l'emblématique capitaine desduavaient choqué. Et quelques jours seulement après avoir indiqué qu’il ne ferait aucun don pour aider à la lutte contre le coronavirus dans son pays,nous fait faire le tour de son garage, qui contient de nombreuses voitures de luxe. Le but de la manœuvre ? "La motivation" selon l’attaquant de 36 ans:«» a-t-il rédigé pour accompagner la vidéo mettant en valeur ses Rolls Royce, Porsche ou autres Mercedes. La diffusion de cette vidéo a logiquement suscité une vive controverse sur les réseaux sociaux au vu des récents propos de l’ancien buteur du, d’et deIl convient de rappeler qu’avait récemment confié dans un live surqu’il ne participerait pas à la lutte contre le coronavirus : «Après, il y aura des gens qui me critiqueront pour le fait que je n’ai pas créé de fondation à Lomé. On dirait que c’est moi qui ai amené le virus au Togo. C’est très malheureux, mais c’est comme ça et c’est le pays qui est comme ça », avait expliqué l’enfant de Lomé » conclut le meilleur buteur de l’histoire du Togo