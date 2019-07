🔴 Lionel Messi risque deux ans de suspension !

Les derniers huitiĂšmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont lieu ce lundi avec deux belles affiches : Mali - CĂŽte d'Ivoire et Ghana - Tunisie.

Mali - CĂŽte d'Ivoire (18h00)

Ghana - Tunisie (21h00)

Au moment de retrouver la CĂŽte d'Ivoire lundi en huitiĂšmes de finale de cette CAN 2019 , le Mali ne part pas avec la faveur des statistiques. Sur les quatre derniĂšres confrontations entre les deux Ă©quipes, les ElĂ©phants l'ont emportĂ© trois fois pour un match nul concĂ©dĂ©. Ces rĂ©alitĂ©s historiques, le sĂ©lectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, les connaĂźt mais n'en tient pas compte dans son approche du match. « L'histoire c'est pour les historien. Nous sommes des techniciens.. Nous sommes sereins et je puis vous dire que c'est Ă chaque Ă©quipe de construire sa propre histoire, a dĂ©clarĂ© le chevronnĂ© technicien en confĂ©rence de presse d'avant-match. Nous avons rĂ©alisĂ© une trĂšs bonne premiĂšre phase. Nous avons des valeurs. Face Ă la CĂŽte d’Ivoire, ça sera un match de football. Et si nous tablons sur nos valeurs, nous pouvons battre n'importe quelle Ă©quipe. Nous sommes prĂȘts pour aborder ce match avec sĂ©rĂ©nitĂ© et dĂ©termination. »Invaincu et sĂ©duisant collectivement lors du premier tour, le Mali n'a aucun complexe Ă faire. La qualitĂ© affichĂ©e jusqu'alors suscite la mĂ©fiance chez le sĂ©lectionneur de la CĂŽte d'Ivoire, Ibrahim Kamara. « Il faut savoir que nous n'avons pas la mĂȘme gĂ©nĂ©ration que celle qui gagnait tout le temps. Au vu des rĂ©cents rĂ©sultats entre la CĂŽte d'Ivoire et le Mali, le dĂ©calage se rapproche (sic), a estimĂ© "Kamso". A nous d'aller puiser dans ce qui fait notre force en ce moment. Notre capacitĂ© Ă user de notre mental pour gagner le match. Rien ne sera facile, ça va ĂȘtre mĂȘme trĂšs difficile.. L'Ă©quation on la connait, on cherchera Ă la rĂ©soudre. » Si donc l'histoire est susceptible ĂȘtre trompeuse, l'expĂ©rience des grands-rendez vous pourrait avantager la CĂŽte d'Ivoire, avec 6 joueurs parmi les 23 Ă avoir dĂ©jĂ jouĂ© un quart de finale de CAN, parmi lesquels Serge Aurier , de nouveau apte.QualifiĂ©e sans montrer grand chose de bon,. Un rĂ©veil est attendu, au moment oĂč les Aigles de Carthage abordent les matchs Ă Ă©limination directe, une Ă©tape qui leur est toujours fatale depuis la CAN 2004 remportĂ©e Ă domicile. C'est dire la pression sur leurs Ă©paules, alors que ces derniers jours ont Ă©tĂ© marquĂ©s par le, David Le Goff. Au point que la question de son avenir ait Ă©tĂ© posĂ©e Ă Alain Giresse. « Mon limogeage ? Nous sommes lĂ pour parler du match face au Ghana », a rĂ©pondu le sĂ©lectionneur. Conscient des limites affichĂ©es jusqu'alors, le patron technique assure que les leçons seront tirĂ©es., a dit de son cĂŽtĂ© Taha Yassine Khenissi. Les rumeurs autour de l’ambiance dans le groupe sont toutes infondĂ©es. Nous vivons trĂšs bien cette compĂ©tition. Entre les joueurs, il y a un esprit d’équipe et il n’y a eu aucun incident. Nous sommes soudĂ©s et solidaires. »pour la Tunisie, Ă©liminĂ©e en 2012 par cet adversaire. « C’est un adversaire de taille, reconnaĂźt l'attaquant espĂ©rantiste. Nous savons trĂšs bien ce qui nous attend. Nous verrons, j’espĂšre, un tout autre visage de la Tunisie contre les Black Stars. » Du cĂŽtĂ© de ces derniers, on compte. Le dĂ©fenseur Jonathan Mensah ne paraĂźt pas s'en faire plus que cela. « Il y a de la pression mais nous pouvons la surmonter. C'est un bon match Ă jouer face Ă la Tunisie », a dit l'ancien joueur d'Evian Thonon Gaillard en confĂ©rence de presse. La mĂȘme force tranquille Ă©tait dĂ©celable chez le sĂ©lectionneur, James Kwesi Appiah : « Ce sera un bon match demain, contre la Tunisie qui est l'une des meilleures Ă©quipes du tournoi. J'ai confiance en mes joueurs. On donnera tout pour se qualifier. »