Quiz : Citez les joueurs africains vainqueurs de la Ligue des Champions

Ainsi, les autorités sanitaires ont effectué une première batterie de tests sur la plupart des joueurs de Liga et de Segunda Division. Et les premiers résultats viennent de tomber : trois joueurs de Liga ainsi que pour deux joueurs de D2 ont été testés positifs, à en croire la radio catalane RAC1 L'identité des joueurs en question n'a pas été dévoilée. Toutefois, aucun des trois joueurs de Liga touchés par le COVID-19 n'appartient au FC Barcelone. Reste à savoir si ces cas détectés vont remettre en cause la reprise du football espagnol ! Wait and see