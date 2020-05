Jean-Charles Castelletto : « Nantes c’est un grand club »

Arrivé en fin de contrat à Brest, le défenseur international camerounais de 25 ans s’est engagé avec le FC Nantes, un autre club de Ligue 1 ce mardi. Durée du contrat : trois ans.

Rude négociation

Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature jusqu'en 2023 de Jean-Charles Castelletto (25 ans), qui arrive libre, en provenance du @SB29 🖊#BienvenueJeanCharles

— FC Nantes (@FCNantes) May 26, 2020

Jean-Charles Castelletto est officiellement un joueur du FC Nantes. Arrivé en fin de contrat à Brest, le défenseur central camerounais a signé un contrat de trois ans avec les Canaris. « Nantes, c’est un grand et très beau club. On joue tous pour aller dans une telle équipe. Pour aller plus haut. Pour ma progression, et la suite de ma carrière, c’est une bonne chose. Je suis content de rejoindre le FC Nantes. C’est un challenge très excitant », a-t-il confié à Ouest-France.Premier renfort du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto va rejoindre le club libre, le 1er juillet prochain. L'international camerounais (une sélection) viendra renforcer un secteur défensif où « la paire Pallois-Girotto a fait ses preuves dans l'axe cette saison, mais où les Canaris manquaient aussi de profondeur », rapporte L’Equipe. Convaincu par les performances de Castelletto, Christian Gourcuff a aussi été séduit par la capacité du joueur à évoluer sur le côté droit. « C’est une négociation qui a duré plusieurs semaines. Et qui aurait pu ne pas se conclure au cours de ces derniers jours », apprend-on.Né à Clamart, formé à Auxerre et passé par Bruges, Mouscron et le Red Star en Belgique, Jean-Charles Castelletto a rejoint Brest en 2017. Cette année, le défenseur central international camerounais (1 sélection) a joué 22 matchs de Ligue 1, tous en tant que titulaire.