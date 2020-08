Guinée : Issiaga Sylla prêté au Racing Club de Lens

Robert Lewandowski, qui a particulièrement brillé cette saison avec le Bayern Munich, devrait lancer une pétition pour que le concours du Ballon d’Or soit relancé selon Rio Ferdinand.

« L’annulation du Ballon d’Or est cruelle pour Lewandowski »

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de la longue interruption qu’elle a causée dans le monde du football, il n’y aura pas de course pour le Ballon d’Or. France Football a choisi d’annuler son concours et ne plus distribuer de prix jusqu’en 2021. Un choix qui a été largement commenté, voire contesté.Le buteur polonais n’a jamais semblé aussi proche d’inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse distinction. En marquant 53 buts toutes compétitions confondues, dont 13 en Ligue des Champions, sans oublier les nombreux titres remportés avec son club du Bayern, Lewandowski s’est donné les meilleurs chances de succéder à Lionel Messi. A 31 ans, il touchait son rêve du doigt.Un manque flagrant de bol. Mais, peut-il encore changer le cours des évènements ? Un ex-joueur anglais, en l’occurrence Rio Ferdinand, estime que oui.Devenu consultant, l’ancien défenseur de Manchester United s’est exprimé sur TEAMtalk pour dire que Lewandowski ne devrait pas s’avouer vaincu.« Si je suis Lewandowski et qu’ils ont annulé le Ballon d’Or, je lance une pétition pour relancer (le concours), a lâché Ferdinand. Mis à part l'année où Luka Modric l'a remporté, Messi et Ronaldo ont dominé ce prix au cours des 12 dernières années et Lewandowski s'est hissé au niveau supérieur cette saison. Je ne peux pas croire qu'ils l'ont annulé. C'est cruel, c'est le bon mot pour décrire ce choix. Lewandowski mérite de gagner ce prix pour ce qu'il a fait cette saison et s'il mène le Bayern Munich au sacre de Ligue des champions et que cette décision est maintenue alors ça sera terriblement injuste ».