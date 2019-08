Stuart Baxter devient le 9e entraîneur parti après la CAN 2019 !

Stuart Baxter has confirmed he is stepping down as @BafanaBafana coach with immediate effect pic.twitter.com/KqGof89QeN

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) 2 août 2019



SAFA wishes coach Baxter well. Official statement here https://t.co/A4HFmcxxgL # via @SAFA_net

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) 2 août 2019

Le technicien écossais a démissionné de son poste qu'il occupait depuis mai 2017. Après un premier passage à la tête des Bafana Bafana de 2004 à 2005, le technicien de 65 ans avait pourtant réussi à hisser, en juillet dernier, la formation sud-africaine en quart de finale de la CAN. Il a notamment éliminé l'Egypte en huitième de finale avant de perdre face aux Super Eagles.«J'ai le sentiment de ne pas pouvoir continuer à travailler avec professionnalisme et passion, comme j'ai pu le faire avant», a expliqué Baxter, arrivé sur le banc des Bafana Bafana en 2017. L'ancien milieu de terrain n'avait pas réussi à qualifier les champions d'Afrique 1996 à la Coupe du monde 2018 en Russie.Il s'agit de la neuvième victime de la CAN après Javier Aguirre (Egypte), Sébastien Desabre (Ouganda), Paul Put (Guinée), Emmanuel Amunike (Tanzanie), Clarence Seedorf (Cameroun), Sunday Chidzmbwa (Zimbabwe), Ricardo Manetti (Namibie) et Hervé Renard (Maroc).