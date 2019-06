🔴 CAN 2019 : un forfait de taille pour le Cameroun !

Qualifications :

A deux semaines du coup d’envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 , effectue une revue d’effectifs desÂnations en lice. Aujourd'hui, c'est le tour du Maroc ! A lire aussi >> CAN 2019 : le calendrier complet s'est qualifiĂ©e en tant que premier de le(11 points) des Ă©liminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, devant le(11 points). Les hommes d'HervĂ© Renard ont gagnĂ© trois matches pour deux nuls et une seule dĂ©faite, survenue face aux Lions Indomptables (1-0).1 titre en 1976.45ème (Avril 2019)1er du groupe B devant le CamerounHakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Mehdi Benatia (Al-Duhail SC), Younes Belhanda (Galatasaray).HervĂ© Renard (depuis juillet 2016)Mehdi BenatiaBounou - Da Costa, Benatia, Saiss, Hakimi, Mzraoui - Boussoufa, Ahmadi, Belhanda, Ziyech - Boutaib.Le Maroc est tombĂ© dans le groupe de la mort avec la CĂ´te d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. S'il est difficile pour la Namibie de faire le poids, les deux autres adversaires de la poule sont coriaces. Les Lions d'Atlas ont d'ailleurs Ă©liminĂ© les Ivoiriens de la course de la Coupe du Monde 2018. Bellesretrouvailles !Avec une gĂ©nĂ©ration talentueuse et des joueurs qui excellent en Europe, tels que, le Maroc vise gros ! Avec HervĂ© Renard, dĂ©jĂ champion en 2012 et 2015, le Maroc sera l'un des favoris Ă la victoire finale.Lundi 23 juin : Maroc - Namibie Ă 14h30 gmtVendredi 28 juin : CĂ´te d'Ivoire - Maroc Ă 17h gmtLundi 1er juillet : Afrique du Sud - Maroc Ă 16h gmthttps://twitter.com/Herve_Renard_HR/status/1132992370574811137