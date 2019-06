La CAN 2019 s'ouvre ce vendredi au Caire. Favoris, outsiders, grosses cotes : passage en revue des équipes en lice pour cette première édition à 24 participants.

Les favoris : ils sont attendus au tournant

Les outsiders : si ça se goupille bien...

Les grosses cotes : là pour apprendre... ou surprendre

Et le Cameroun dans tout ça ?

Impossible évidemment de ne pas commencer cette liste par le pays organisateur. Désigné hôte de cette CAN 2019 après le dessaisissement du Cameroun par la Confédération africaine de football, l'est l'équipe la plus titrée du continent, avec sept CAN à son palmarès. Et sur cet impressionnant total, trois ont été gagnées à domicile (sur quatre possibles). Poussés (mais aussi mis sous pression) par un bouillant public, les Pharaons incarnent l'espoir de tout un peuple. Battus sur le fil en finale par le Cameroun il y a deux ans, ils n'entendent pas revivre pareille mésaventure cette année. Avec dans leurs rangs Mohamed Salah et une escouade mêlant talents expatriés et locaux, les hommes de Javier Aguirre ont les moyens de leurs grandes ambitions.Autre équipe à viser ouvertement le titre, leassure avoir retenu les leçons de la CAN 2017. Après un excellent premier tour, les Lions de la Teranga se crispèrent en quarts de finale et cédèrent aux tirs au but face au Cameroun. Même cause, mêmes conséquences lors de la Coupe du Monde 2018, qui les vit manquer la qualification en huitièmes de finale pour une histoire de fair-play. Emmenés par Aliou Cissé, les coéquipiers de Sadio Mané espèrent que l'attaquant les conduira vers les sommets comme il le fit à Liverpool. Ce serait une première pour le Sénégal, jamais vainqueur en 14 participations. Lecompte sur le savoir-faire de son sélectionneur, Hervé Renard, seul technicien du plateau à avoir déjà gagné l'épreuve, et deux fois s'il vous plaît, avec la Zambie en 2012 puis la Côte d'Ivoire en 2015. Les Lions de l'Atlas miseront sur la stabilité d'un groupe expérimenté et le talent de leurs milieux de terrain, Hakim Ziyech en tête. Moins souvent cité par les observateurs, le, de retour en phase finale six ans après son dernier sacre, a son mot à dire pour le titre, objectif avoué de sa Fédération. Equipe mêlant jeunes talents et vieux routiers rompus aux grandes compétitions, les Super Eagles de Gernot Rohr devront toutefois se méfier de leur tendance à avoir du retard à l'allumage.Parfois inquiétants en éliminatoires, les Léopards des'efforceront d'enclencher un nouveau cycle vertueux. Toujours adepte du mix entre joueurs locaux et éléments binationaux ou expatriés, le sélectionneur Florent Ibenge vivra sa troisième CAN consécutive après avoir toujours atteint au moins les quarts de finale. Le Syli national dedu Belge Paul Put arrive fort des certitudes acquises lors d'éliminatoires qui le virent devancer la Côte d'Ivoire, mais déprimé par une série de mauvais résultats en matchs de préparation (3 défaites, 1 seul but marqué). Des amicaux disputés sans la star de l'équipe, Naby Keita (Liverpool), de retour de blessure. Après des CAN 2017 ratées (éliminations au premier tour), l'et laont décidé de changer de logiciel et miser sur l'expertise de techniciens nouveaux, respectivement Djamel Belmadi et Ibrahim Kamara. Les deux ont fait des choix forts et renouvelé les cadres. Les talents ne manquent pas chez les Eléphants (Pépé, Zaha, Seri) et les Fennecs (Bounedjah, Mahrez, Belaïli), restera à trouver la bonne carburation collective.Autre équipe apparue en progrès ces derniers mois, l'misera notamment sur son duo d'attaque Mothiba-Tau pour perturber la hiérarchie. Rarement au rendez-vous ces dernières années, les Bafana Bafana ont beaucoup à se faire pardonner. Tête de série, laaura les faveurs des pronostics dans sa poule grâce à sa grande expérience (elle dispute sa 14eme phase finale de rang, un record) et au talent de son quatuor offensif (Sliti-Badri-Khazri-Msakni). L'objectif des hommes d'Alain Giresse ? Faire mieux qu'en 2017 (quart-finaliste), et plus si affinités. Eliminés au premier tour lors des éditions 2015 et 2017, lede Moussa Marega est lui aussi en mode reconquête. Toujours placé mais jamais gagnant depuis 1982, lea perdu son rang d'incontournable favori. Thomas Partey et les Black Stars entendent bien surprendre alors que plus grand monde ne les attend.Leaura l'honneur de disputer ce vendredi soir le match d'ouverture face à l'ogre égyptien. Qualifiés pour leur deuxième phase finale de rang, les Warriors sont une équipe en nets progrès. La preuve ? Khama Billiat et ses coéquipiers ont terminé premiers de leur poule qualificative, devant la RD Congo. L'Egypte affrontera par la suite l'. Coachés par le Français Sébastien Desabre, les Cranes (grues) se sont eux aussi qualifiés sans trembler. Ils sont aussi compacts et rugueux que le Zimbabwe peut être véloce et redoutable en contre-attaque. Qualifié dans un groupe réduit à trois par la disqualification de la Sierra Leone, lemisera gros sur son premier match, contre l'Algérie, pour tenter de créer la surprise. Entraînés par un autre Français prénommé Sébastien (Migné), les Harambee Stars peuvent notamment compter sur la maîtrise de Victor Wanyama (Tottenham). De retour en phase finale après quatre décennies d'absence, ladu Nigérian Emmanuel Amunike compteront sur le talent de leur buteur Mbwana Samatta (Genk) et la bonne dynamique du Simba SC en Ligue des Champions africaine. Quart-finaliste du dernier CHAN, laa attendu la dernière minute de la dernière journée pour décrocher son ticket. Dans un groupe de la mort avec le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, les Brave Warriors auront en effet besoin de courage. Plus ambitieux, l'va tenter de rattraper le temps perdu après une éclipse de six années. De retour en phase finale après neuf ans d'absence, lea retrouvé de la cohérence sous les ordres du Français Michel Dussuyer. Les Ecureuils tenteront d'abord de gagner leur premier match en phase finale pour enfin sortir des poules. Un objectif partagé par les Djurtus (lycaons) de, qui avaient accroché le Gabon lors de l'édition 2017. Trois équipes, enfin, vont disputer leur première phase finale : la, leet. Ces deux dernières ont d'ailleurs été versées dans la même poule.En 2017, leavait remporté l'épreuve au grand dam des pronostiqueurs, qui ne donnaient pas cher de ses chances. Têtes de série, les champions d'Afrique ont hérité d’un groupe plutôt abordable, avec pour adversaires la Guinée-Bissau, le Bénin et le Ghana. Mais dans quel état d'esprit les Lions Indomptables vont-ils aborder ce tournoi ? Après avoir débuté les éliminatoires dans la peau du futur pays hôte d'une CAN à 16 équipes, les hommes deont vu la CAF passer à 24 puis leur en retirer l'organisation. Les Camerounais se sont bien sortis de leur dernier match de poule, devenu décisif, face aux Comores, qui ont par la suite contesté devant le TAS cette qualification (ou plutôt la non-disqualification du Cameroun). En vain. Depuis son arrivée à la barre, le technicien néerlandais a procédé à de nombreux essais, lui qui était supposé au départ préparer une équipe qualifiée d'office. Apparus plus évidents encore lors de la constitution de sa liste des 23, ces tâtonnements seront-ils compatibles avec la défense du titre conquis il y a deux ans et demi à Libreville ? L'auteur du but du sacre, Vincent Aboubakar, fera en tout cas défaut.