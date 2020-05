Cameroun : pourquoi Alexandre Song s’est retiré de l’équipe nationale

Le coup de coude asséné dans le dos du Croate Mario Mandzukic lors de la deuxième journée du Mondial 2014, est, selon Alexandre Song, la principale raison pour laquelle il n’a jamais voulu revenir en sélection nationale.

« Un mauvais réflexe »

A. Song : « je vais m’en vouloir toute ma vie »

On sait qu’Alexandre Song n’a plus défendu les couleurs de l’équipe nationale du Cameroun depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil. Mais on ignorait encore pourquoi. Enfin, jusqu’à ce récent live sur facebook. A cœur ouvert, l’air vraiment sincère, l’ex-milieu de terrain d’Arsenal a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de se retirer de la tanière des Lions Indomptables.A l’origine du retrait d’Alexandre Song, il y a ce coup de coude qu’il assène dans le dos de Mario Mandzukic. C’était le 19 juin 2014 à l’Arena da Amazônia de Manaus, lors de la deuxième journée dans le groupe A de ce Mondial brésilien. Le milieu camerounais de Barcelone (à l’époque) écopait alors d’un carton rouge direct. Et son équipe s’inclinait devant la Croatie 0-4. « C’est un mauvais réflexe que j’ai eu, avoue Alexandre Song. Même quand je suis dans le vestiaire, je ne réalise pas le geste que j’ai commis. Quand j’ai eu Keylian [l’un de ses fils, Ndlr.] qui m’a dit : “what have you done [qu’as-tu fait, Ndrl.] ?” Ça m’a fait mal. J’ai compris que j’ai commis une grave bêtise parce que je suis l’exemple pour beaucoup d’enfants, beaucoup de jeunes. Ce n’est pas une erreur à commettre sur un terrain de football. Tu ne peux pas te permettre ça à un certain niveau ».Pourtant, de l’avis du Lion Indomptable, le Cameroun avait ses chances face à la Croatie. « Si je ne commettais pas cette bêtise, je crois que le Cameroun pouvait faire quelque chose. Je suis convaincu parce qu’on était bien dans le match. C’est moi qui tue ce match avec l’action qui s’est passée », regrette-t-il. Et de reconnaître que la défaite du Cameroun ce soir-là serait entièrement de sa faute. Mais le plus difficile, lâche l’ancien numéro 6 des Lions, c’est que cet épisode continue de le suivre, lui et sa famille.« J’ai tué tout le monde, dit-il. Et jusqu’aujourd’hui, ça pénalise mes enfants parce que ce n’est pas un exemple. Ce geste, c’est quelque chose que je n’aurais pas dû faire sur un terrain. Ça va me suivre toute ma vie. Même mes enfants aujourd’hui ont la répercussion. Si ça a touché mes enfants, ça veut dire que les autres enfants ont eu la même pensée au même moment. Je vais m’en vouloir toute ma vie parce que ça va me marquer. C’est ça qui fait que j’arrête [avec] la sélection nationale parce que j’ai rendu mes enfants malheureux ». Alexandre Song totalise 49 sélections avec le Cameroun.