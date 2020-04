Cameroun/Covid-19 : Rigobert Song placé en quarantaine

The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 10, 2020

Le légendaire attaquant de Liverpool,(69 ans), a été testé positif auaprès son admission à l'hôpital pour le traitement d'une autre infection, mercredi dernier. C’est le club de la Mersey qui a annoncé la nouvelle ce weekend dans un communiqué publié sur son site officiel. A lire aussi >> Dybala, Matuidi, Mangala… Les joueurs atteints par le Coronavirus ! Les Reds affirment également que leur emblématique canonnier écossais était pour l'instant "asymptomatique et dans un bon état général": «Sir Kenny a été admis à l’hôpital le mercredi 8 avril pour le traitement d’une infection qui nécessitait des antibiotiques par voie intraveineuse.», a indiqué Liverpool. « Avant son admission à l’hôpital, Sir Kenny avait choisi de s’isoler volontairement pendant plus de temps que la période recommandée avec sa famille, explique également le club. Il exhorterait tout le monde à suivre les directives pertinentes du gouvernement et des experts dans les jours et les semaines à venir.» précise le communiqué. Auteur deréalisations sous la prestigieuse vareuse de, Sira notamment remporté trois Ligues des Champions UEFA (1978, 1981, 1984) ainsi que six titres de champion d'Angleterre (1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986). Il est revenu àen tant que coach, d’abord de 1995 à 1991 puis de 2011 à 2012. Comme manager, il a offert deux(1986 et 1989) et trois titres aux Reds (1986, 1988 et 1990) dont le dernier du club il y a trente ans.