Serie A : buteur, Nicolas Nkoulou pose un genou à terre

Le site 90min a dressé le XI type des joueurs africains évoluant en Ligue 1.Edouard Mendy a signé en faveur de Rennes lors du dernier mercato estival contre la somme de 4 millions d’euros. Pour sa première saison avec le club français, le portier des Lions de la Teranga s’est distingué en encaissant seulement 31 buts en 33 matchs joués toutes compétitions confondues. Le gardien a gardé sa cage inviolée cette saison à 13 reprises.Auteur de belles prestations avec l’OGC Nice, l’arrière droit international algérien Youcef Atal est désormais l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Bon défenseur le Fennec, est également connu par sa qualité de dribbles. L’Algérien aime dribbler. Cette saison il a tenté 10,4 dribbles par matchInfatigable et doté d'un énorme volume de jeu, l'international malien Moussa Doumbia est l'un des piliers du Stade de Reims.Pour sa première saison sous le maillot du club de la capitale française, l’international sénégalais a brillé de mille feux, réalisant des performances de haute volée. Le soldat Gueye est devenu l’un des piliers du milieu de terrain parisienPolyvalent et habile, l'international ivoirien,Max-Alain Gradel est un exemple de combativité. L’Éléphant est l'un des titulaires fixes de l'équipe française. Cette saison, il a joué un total de 1701 minutes, marquant quatre but et délivrant trois passes décisives.À la fois rapide et technique, l'international sénégalais Keita Baldé a réalisé une saison correcte avec la formation monégasque, l'AS Moanco (4 buts, 2 passes décisives en 21 matchs)L'international gabonais a réalisé de bonnes performances avec l'AS Saint Etienne (12 buts cette saison en championnat). L'attaquant est l’une des rares satisfactions de la saison plus que poussive des Verts.Auteur de 15 buts et 2 passes décisives sous le maillot du stade rennais est l'un des moteurs principaux de Rennes cette saison en Ligue 1.Habib Diallo a brillé avec Metz. L'attaquant international sénégalais a inscrit 12 buts en Ligue 1 cette saison avant l'interruption définitive du championnat.Prêté à l’AS Monaco avec option d’achat par Leicester City Islam Slimani a marqué 9 buts et délivré 7 passes décisives en 18 apparitions.Auteur de 18 buts en 31 matches pour sa première saison sous le maillot du LOSC, Victor Osimhen a marqué son territoire. A lire aussi sur OFC >> Mercato - LOSC : Le départ de Victor Osimhen acté ?