Bundesliga : buteur héroïque, Pierre Kunde sauve Mainz

Dedryck Boyata, le défenseur du Hertha Berlin, a présenté ses excuses après avoir créé la polémique en touchant son coéquipier Marko Grujic lors de la reprise de la Bundesliga ce samedi.

Pas de sanction pour les célébrations de but

C’est une image qui a créé la polémique ce samedi, jour de la reprise de la Bundesliga après deux mois de pause forcée pour cause de pandémie de coronavirus. Alors que les joueurs ont reçu la consigne de ne pas célébrer les buts ensemble et de se toucher le moins possible (hors contacts dans le jeu, bien sûr), le défenseur belge du Hertha Berlin Dedryck Boyata a été surpris en train de toucher le visage de son coéquipier Marko Grujic avant un corner, pendant le match à Hoffenheim remporté 3-0. Il a présenté ses excuses ce dimanche, sur Instagram. « Ce n'était pas une bise, ni une célébration. Je m'excuse pour avoir mis mes mains sur le visage de Marko Grujic. Je lui donnais des instructions sur une phase. Nous devons absolument être prudents maintenant que nous jouons dans cette situation. Nous devons adapter notre façon de jouer ou de faire la fête », a reconnu le Belge de 29 ans.Par ailleurs, un porte-parole de la Ligue allemande de football a fait savoir que la façon de célébrer les buts ne faisait pas partie du protocole médico-organisationnel, et qu’il s’agissait seulement de conseils. Fêter un but à plusieurs ne sera donc pas sanctionné.