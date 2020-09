Beijing Guoan : quadruplé incroyable de Cédric Bakambu !

Dans un entretien accordé à France TV, Claude #Puel a indiqué que Wahbi #Khazri et Miguel #Trauco ont tous deux été touchés par la COVID-19. pic.twitter.com/bseRJJx29k — Vert & Blanc (@VertEtBIanc) September 1, 2020

Wahbi Khazri a fait un don de 17.000€ aux hôpitaux de Bastia afin de lutter contre le Covid-19. pic.twitter.com/rdRZbZ0k37 — Passion Football Club (@PassionFootClub) April 11, 2020

"Ces deux joueurs ont été écartés du groupe et observent à présent un confinement sanitaire, a-t-il souligné. On a deux tests par semaine. C’est une pression pour l’encadrement, pour les joueurs. Il y a toujours un stress : y-a-t-il des cas positifs ? Ça met une certaine pression sur les joueurs et le club. Et puis, ça engendre une gestion particulière, avec des entraînements isolés, sur des joueurs qui sont en quarantaine. A tout moment ça peut nous tomber dessus. On prépare les joueurs à ça, c’est notre travail. Le médecin me téléphone ou me passe un message. Quand tout le monde est négatif, c’est un soulagement pour le staff, et bien sûr pour les joueurs en premier lieu. Comment allons-nous jouer la coupe de France ? Le monde professionnel joue contre le monde amateur. C’est une magnifique épreuve, mais à l’heure actuelle, les professionnels ne peuvent pas jouer contre des amateurs. C’est un vrai problème. Quand on est entraîneur, on se doit d’affronter des choses. On est là pour essayer d’anticiper les choses, pour s’adapter. On est face à toutes sortes de contraintes. C’est vrai qu’il y a beaucoup d’impondérables. On n’est pas sûr de l’équité de la compétition, de ce qui va se passer. Mais je suis dans l’action, en tant qu’entraîneur, je suis là pour avancer, je suis dans la compétition, malgré toutes les difficultés." L'attaquant international tunisien est le 2e joueur professionnel tunisien exerçant en France à être déclaré positif au COVID-19, après le latéral gauche du FC Paris, Ali Abdi. Khazri est annoncé, depuis plusieurs semaines sur le départ, en Turquie. A lire aussi >> Mercato : Wahbi Khazri, Basaksehir plutôt que Trabzonspor