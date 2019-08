DĂ©jĂ au dĂ©part, nous avions ce problĂšme de primes. Quand Ă la veille d’une compĂ©tition des soucis de primes ressortent, cela fragilise le groupe. Un gros manque de cohĂ©sion s’installe aussitĂŽt au sein du groupe. Autant du cĂŽtĂ© des joueurs que du staff technique. En plus, je crois qu’au niveau de la FĂ©dĂ©ration camerounaise de football, toutes les dispositions n’avaient pas Ă©tĂ© mises en jeu pour respecter la nation camerounaise et l’équipe nationale que nous formons. Donc, de nombreux problĂšmes extra-sportifs ont contribuĂ©s Ă cette dĂ©bĂącle en Egypte.Le vrai problĂšme est liĂ© au manque de cohĂ©sion entre le ministĂšre des Sports et de l’Education physique, la FĂ©dĂ©ration [camerounaise de football, Ndlr.], et les joueurs cadres de l’équipe Ă savoir le capitaine et ses adjoints. Le souci de primes est mis sur la table six mois avant comme le prĂ©voient le dĂ©cret du chef de l’Etat. Mais dans notre cas, c’est une semaine avant notre dĂ©part que cela est mis Ă l’ordre du jour. Nous avons fait un rapport avec les diffĂ©rentes dolĂ©ances liĂ©es Ă notre dĂ©placement et c’est une semaine avant le coup d’envoi de la CAN que certains ont trouvĂ© bon de rĂ©pondre, ceci au mĂ©pris des hommes que nous sommes et des institutions que nous reprĂ©sentons. De ce fait, tant que cette situation chaotique ne changera pas, les rĂ©sultats de l’équipe iront probablement de mal en pire.C’était le manque de respect de la hiĂ©rarchie Ă l’endroit de cette Ă©quipe. Et je puis vous dire que certains de nos valeureux joueurs ne viendront probablement plus au sein de cette Ă©quipe au vu de l’incompĂ©tence et de la mauvaise foi des dirigeants de notre football. Nous avons aujourd’hui de nombreux joueurs qui ont Ă©tĂ© frustrĂ© par cette mauvaise gestion et qui ne souhaitent plus revenir. Rien Ă voir avec cette histoire de patriotisme que l’on essaie de leur coller sur le dos.