Ajax : Van der Sar confirme le bon de sortie d’André Onana

On sait que ces journées sont réservées aux équipes nationales, ce qui signifie que la coupe va se poursuivre sans la participation des internationaux. Cela ne sera pas pour plaire aux grands fournisseurs de l'équipe nationale toujours en lice (Espérance Sportive de Tunis et Club Sportif Sfaxien, notamment, sachant que l'Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain sont déjà éliminés). Rappelons les clubs qualifiés en quarts de finale:Union Sportive de Tataouine, Espérance Sportive de Tunis, Union Sportive Monastirienne, Kalaâ Sport, Etoile Sportive de Metlaoui, Club Sportif Sfaxien, Croissant Sportif de Chebba et El Gaouafel Sportive de Gafsa.La fédération tunisienne de football compte interdire la participation d'un même club à deux compétitions internationales la même saison, et ce afin d'éviter l'encombrement du calendrier général et pour ouvrir de nouvelles perspectives devant un maximum de clubs. Ainsi, tous les clubs auront à choisir entre participer aux coupes africaines ou plutôt en coupe arabe.