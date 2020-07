Liga : Zambo Anguissa et Villarreal toujours invaincus

Vainqueurs du Real Betis mercredi dans le cadre de la 33e journée de Liga, André Zambo Anguissa et Villarreal portent à 6, leur série de matchs sans défaite depuis la reprise.

A lire aussi >> Liga : Zambo Anguissa et Villarreal se rapprochent de la C1

Zambo Anguissa a marqué, mais…

Venir à bout de Villarreal est devenu impossible depuis la reprise du championnat espagnol. André Zambo Anguissa et ses coéquipiers restent sur une série de six matchs consécutifs sans défaite, dont 1 nul et 5 victoires. Le nom de leur dernière victime ? Le Real Betis. En déplacement au stade Benito Villamarín de Séville mercredi soir à l’occasion de la 33journée de Liga, les Sous-marins jaunes se sont imposés 0-2. Grâce notamment à un doublé de Gerard Moreno.Avec un Zambo Anguissa solide au milieu de terrain, Villarreal n’a pas mis du temps pour dévoiler son envie de gagner. Dès la 2minute de jeu, les hommes entraînés par Javi Calleja ont mis le nez à la fenêtre. Mais la lourde frappe de Trigueros est repoussée par le gardien adverse. Quatre minutes plus tard seulement, la décision qui marque le reste du match est prise. Marc Bartra fait clairement tomber Bacca dans la surface et obtient un penalty que Gerard Moreno se charge ensuite de transformer (0-1, 6).Le Real Betis réagit et parvient à se montrer dangereux en attaque. Les locaux vont même contraindre le Camerounais Zambo Anguissa à marquer contre son camp. Mais après consultation de la VAR, le but égalisateur est annulé pour un hors-jeu dans la surface des visiteurs. Sonnés par l’annulation de ce but, les Heliopolitanos vont ensuite perdre toute concentration. Une erreur de leur part ; puisque Gerard Moreno va en profiter pour inscrire un doublé à la demi-heure (0-2, 30). Il n’en faudra pas plus à Villarreal pour sceller le match. Grâce à cette autre victoire, les anciens partenaires de Karl Toko-Ekambi restent dans la course pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.