Suisse : Ngamaleu brille, Nsame s’offre un doublé

Le transfert d'Achraf Hakimi à l'Inter Milan est imminent. D'après Sky Italia, le Marocain est attendu en Lombardie dès la semaine prochaine. Le montant du transfert pourrait s'élever à 45 millions d'euros.

Achraf Hakimi to Inter, here we go! Total agreement for €40M + €5M add ons to Real Madrid on permanent deal. Buy back clause has never been discussed - no chance. He’ll join Inter on next week also with medicals and official announcement ⚫️🔵 @DiMarzio @SkySport #Inter #Hakimi