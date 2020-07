Lyon : Toko-Ekambi change de numéro

Pour Lucas Ocampos, Lionel Messi est un Dieu. Cependant, le numéro 10 parvient à intégrer les autres joueurs comme des éléments entiers du groupe, en sélection nationale.

Messi, un "Dieu" humble pour Ocampos



📰 #LaTapaDeOle l Lunes 13 de julio

▫️

🇦🇷 Lucas Ocampos, mano a mano con Olé: "En el vestuario a Messi lo ves como un Dios y él te hace sentir uno más" pic.twitter.com/u6lW39zJss

— Diario Olé (@DiarioOle) July 13, 2020

C'était choquant pour moi le premier jour. Je l'avais rencontré lorsque nous avons joué contre lui, mais pas pour ce qui concerne le partage du même vestiaire...", a-t-il expliqué. "D'abord, cela choque, parce que, comme je le dis toujours, c'est un joueur et une personne qui malgré tout ce que cela suppose d'être Messi, vous fait vous sentir normal", a reconnu Ocampos dans un entretien pour Olé. "Vous le voyez comme un Dieu, c'est la réalité, et il vous fait vous sentir comme un de plus, un participant du moment." En outre, Ocampos a valorisé les qualités de Messi en tant que leader. "J'ai eu une seule sélection avec lui, contre le Brésil. Mais sur le terrain, il apporte beaucoup de choses, il vous dit de regarder, il vous donne la balle, vous vous rendez compte que s'il a la balle, vous faites un peu de mouvement et la balle arrive. C'est un peu pour comprendre le moment du match, c'est le joueur qui a le plus le ballon et qui dicte le rythme de l'équipe", a jugé le joueur du FC Séville à propos du natif de Rosario.

Lucas Ocampos est vital au FC Séville cette saison. En s'imposant face à Majorque, dimanche soir (2-0), son équipe s'est rapprochée un peu plus de la prochaine qualification en Ligue des champions.. Quatrième du classement avec 66 points après 35 matches, le club andalou compte pour le moment le même nombre de points que l'Atlético Madrid, troisième, et 9 de plus que Villarreal, cinquième, à deux journées de la fin du championnat.International argentin, Ocampos a longuement évoqué le cas de Lionel Messi, avec qui il a pu partager le maillot de la sélection albiceleste. Il n'a pas été avare en éloges envers le capitaine du Barça et de l'Argentine. "