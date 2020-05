Fiorentina, Lazio, Lyon… ça se bouscule pour Nicolas Nkoulou

Près de neuf mois après la finale de la Coupe d’Afrique perdue face à l’Algérie (1-0), Krépin Diatta n’arrive pas à oublier Baghdad Bounedjah, le bourreau du Sénégal ce soir-là.

Diatta : « J’essaie mais c’est impossible »

Stade International du Caire (Egypte). L’arbitre camerounais Alioum Siddi vient de donner le coup d’envoi de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) entre l’Algérie et le Sénégal ce 19 juillet 2019. La première minute est à peine dépassée quand Baghdad Bounedjah accélère en solitaire. Et tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation sénégalaise. La frappe du numéro 9 algérien est déviée par Salif Sané, puis prend de la hauteur et tombe dans le petit filet droit d'Alfred Gomis, resté statique (1-0, 2e). C’est le but le plus rapide du tournoi, mais aussi le but qui permet aux Fennecs de remporter le titre. Près de neuf mois plus tard, Krépin Diatta en est (presque) encore hanté.Rentrée en jeu à la 59minute de la partie, la révélation sénégalaise de ce tournoi ne parvient pas à se défaire de ce « mauvais » souvenir. Lui qui disputait sa première CAN avec l’équipe sénior de son pays. « C’était très difficile. C’est comme quand on perdait notre finale contre la Zambie [0-2 en finale de la CAN des moins de 20 ans, Ndlr.]. Ça m’a fait mal parce que les Sénégalais attendaient ce trophée », a-t-il déclaré dans un Live Instagram avec Aliou Badji, son ancien coéquipier en sélection jeune. « Maintenant, imagine que tu perds en finale, c’est très difficile. Ça me fait encore mal. Je ne peux pas l’oublier. J’essaie mais c’est impossible. Les Sénégalais attendent depuis longtemps cette coupe », a-t-il conclu dans une vidéo de 13TV relayée par Senego.com.Krépin Diatta est sociétaire du FC Bruges. Auteur d’une saison intéressante jusqu’à l’arrêt des compétitions (22 matchs, 7 buts en championnat), le Sénégalais et son club ont été sacrés champions de Belgique.