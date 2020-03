1. Axel Disasi, DC Mon coup de coeur cette saison, vraiment beaucoup trop fort dans tous les domaines. Terriblement sous-côté et jamais cité parmis les espoirs à son poste en France, il a tout pour viser très haut. pic.twitter.com/MvH9GC05CD — Iko (@EternelGoyave2) March 1, 2020

Vu son âge, son profil et comme sa femme est pas anglaise, on peut espérer au moins 15M€ vu les prix pratiqués. #Disasi https://t.co/bDHXudEWuW — Corner à la Rémoise (@A_LaRemoise) February 26, 2020

Longtemps sondé par les Léopards, Axel Disasi a répondu favorablement et se trouve dans cette liste. Le milieu du Stade de Reims renforce donc les rangs de la sélection congolaise mais il n'est pas seul puisque Beni Badibanga, joueur de Waasland Beveren en Belgique, fêtera lui aussi sa première. A noter aussi le retour de Ben Malango, l'avant-centre au cœur des débats depuis plusieurs semaines après son transfert du TP Mazembe au Raja Casablanca. Avec deux points seulement en deux matches, les Congolais doivent réagir face aux Angolais.Gardiens de but (3) • KIASSUMBUA (Servette Genève), MOSSI (FC Wil 1900), LUNANGA (AS Vita Club). Défenseurs (9) • MPEKO (TP Mazembe), AMALE (DCMP) • MASUAKU (West Ham), NSAKALA (Alanyaspor) • TISSERAND (Wolfsburg), MBEMBA (FC Porto), AVADONGO (Antwerp), UNGENDA (1° de Agosto), DISASI (Stade de Reims). Milieux (8) • MOUTOUSSAMY (FC Nantes), LIKONZA (TP Mazembe) • KAYEMBE (Anderlecht), NGOMA (Raja Casablanca), MIKA MICHEE (TP Mazembe) • KAKUTA (Amiens), MPOKU (Al-Wahda), IFASO (Difaa El Jadida). Attaquants (8) • BOLASIE (Sporting Portugal), BOTAKA (St Trond), LUKOKI (Ludogorets) • MALANGO (Raja Casablanca), TSHIBANGU (TP Mazembe), BADIBANGA (Beveren) • BAKAMBU (Beijing Guoan), MULEKA (TP Mazembe).