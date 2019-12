Arteta (Arsenal) satisfait de ses troupes malgré le nul concédé

L’excellent gardien camerounais André Onana a affirmé qu’il était très heureux à l’Ajax, et qu’il n’était pas spécialement pressé de le quitter.

Onana est un grand fan de Neuer

La saison dernière, l’Ajax d’Amsterdam a ébahi l’Europe en atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions. Parmi les artisans de ce brillant parcours il y avait André Onana, le jeune et talentueux gardien. Alors que plusieurs de ses coéquipiers (Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt notamment) ont choisi de filer sous d’autres cieux lors du mercato qui a suivi, le dernier rempart camerounais a décidé de rester dans la capitale néerlandaise. Un choix qu’il ne regrette pas,« Les places de gardien titulaire dans les gros clubs sont rares, et la chose la plus importante, c'est de jouer. À l'Ajax, je suis le numéro un. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait », a fait savoir le champion d’Afrique 2017 dans un entretien à L’Equipe.Parmi les clubs où le nom d’Onana a circulé récemment il y a le Bayern Munich. Un intérêt qui ne doit pas le laisser insensible,le portier titulaire de la formation bavaroise. « Au Cameroun, on a eu des légendes à ce poste. Le pays est une académie de gardiens, comme on dit chez nous. Moi je n'ai pas de gardien fétiche, mais j'observe ce que font les autres, je me renseigne sur leur préparation, je fais mes petites recherche, a déclaré Onana. Aujourd'hui, le poste s'est beaucoup modernisé, et si vous me forcez à choisir, je dirai Manuel Neuer, parce que c'est le modèle qu'on suit tous depuis la Coupe du monde 2014. Neuer a pris le flambeau. Après, tout le monde a voulu faire comme lui. Peut-être que certains sont meilleurs aujourd'hui, mais c'est quand même lui qui a été une sorte de pionnier. »