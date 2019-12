Arsenal : Xhaka veut rejoindre le Herta Berlin

Liverpool est en train de surclasser la Premier League et réussir une performance qui date de 2003-2004. En effet, Kolo Touré et Co ont remporté le titre de Premier League tout en restant invaincus après 38 journées lors de cet exercice (26 victoires, 12 nuls). Après 18 journées cette saison, Liverpool a gagné 17 fois et n'a fait qu'un seul nul à Old Trafford face à Manchester United. Si les hommes de Jurguen Klopp poursuivent sur cette dynamique, ils gagneront le titre très tôt mais pourraient aussi battre le record d'Arsenal. D'autres stars africaines n'ont pas réussi cet exploit, on pense notamment à Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Samuel Eto’o… qui ont pourtant brillé en championnat Anglais. A lire aussi >> Premier League : Thierry Henry pense Liverpool capable de finir invaincu