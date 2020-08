Arsenal : Un nouveau directeur du football nommé

Match amical, 8 août 1980, FC Bayern Munich-Real Madrid (9-1)

Hoeness et Rummenigge, les bourreaux du Real Madrid

Il y a des revers dont on se souviendra très longtemps, et celui essuyé cette semaine à Lisbonne contre le 2-8 ) en fait incontestablement partie pour le. L’écurie catalane et tous ses supporters ne risquent pas de digérer de sitôt cette leçon d’allemand en terre lusitanienne. La correction vécue les pourchassera très longtemps, tant à cause de son côté historique, que de la façon dont elle s’est déroulée et aussi la fin d’un cycle qu’elle symbolise. >> Barcelone - Bayern (2-8): les chiffres ahurissants d’une humiliation historique Touchés dans leur orgueil après cette déroute historique, les médias catalans ont tenu ce samedi à rappeler aux supporters rivaux madrilènes qui se réjouissent de cette cinglante défaite, le revers mémorable essuyé par leface au mêmeen match amical lors de la saison. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, le grand rival madrilène a également gouté au rouleau compresseur bavarois. C’était leau Stade Olympique de Munich lors d’un match d’exhibition de la pré-saison 1980/1981. Champion d’Espagne en titre, le Real Madrid des illustresetaffrontait le Bayern Munich des légendaireset. Alors que les observateurs s’attendaient à une confrontation équilibrée entre les champions d’Espagne et les champions d’Allemagne en titre, les «Rekordmeister» ont surpris leur monde en infligeant un cinglantau Real Madrid (). A leur décharge, la formation madrilène venait alors à peine de reprendre les entrainements en vue de la pre-saison alors que l’écurie munichoise était beaucoup plus en avance dans sa préparation estivale. N’empêche que les Merengue ont subi l’une des humiliations les plus cinglantes de leur histoire, nonobstant le contexte amical de la rencontre.Dès les premières minutes de jeu, et devant une assistance emballée par les prouesses de leurs protégés, l’équipe du regretté coach hongroisa mis en route la machine et a débordé les ’Merengue’ de toutes parts. En 45 minutes chrono, les Bavarois trouaient par sept fois le but de, abandonné par ses défenseurs. Un triplé de Dieter Hoeness (6, 12, 45e), Paul Breitner (28e), Kurt Niedermayer (26), Karl-Heinz Rummenigge (28e) et Wolfgang Kraus (38) enfonçaient ainsi le Real Madrid avant la pause ! 7-0 ! Au retour des vestiaires, les Madrilènes ont bien tenté de prendre le taureau par les cornes en trouvant le chemin des filets grâce à l’illustre international anglais(81, 7-1) mais n’ont pas vraiment réussi à déstabiliser les Champions d’Allemagne. Le Bayern n’a pas levé le pied. Bien au contraire, le mythique Rummenigge a ainsi pu alimenter ses statistiques (83) et le jeune attaquant finlandais Pasi Rautiainen s’est lui chargé de marquer un 9buts (89e) pour l’humiliation suprême du Real Madrid. Score final :! Photo: Vujadin Boskov, coach du Real MadridInterrogé sur cette surprenante déconvenue de ses protégés,, le charismatique coach yougoslave du Real Madrid à l’époque, a fourni une explication idoine en pareil cas : «» Pas sûr que les chauvins supporters madrilènes l’ont entendu de cette oreille…