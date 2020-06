Arsenal : Un nouveau contrat proposé à Aubameyang

Touiti: "Y a-t-il eu forfait du Wydad ?"

Rappelant le contenu du communiqué publié par la confédération africaine le 5 juin 2019 et qui qualifiait de manquant de sécurité la finale retour de la Ligue des champions, le 31 mai 2019 à Radès, le WAC assure qu'il est décidé de défendre sa cause dans le respect de la loi. "Le Tribunal d'arbitrage sportif a tenu à distance une audience entourée de toute la discrétion voulue et consacrée au fameux match EST-WAC, et les parties prenantes devaient à ce titre respecter le secret et le devoir de réserve quant à la procédure jusqu'à ce que le TAS, auquel nous renouvelons toute notre confiance, rende son verdict, écrit le club marocain. Nous regrettons vivement l'écran de fumée que tentent d'installer certaines parties par le biais de "révélations médiatiques" tout à fait erronées afin d'exercer une pression sur cette instance totalement indépendante".Vendredi dernier, juste après l'audition à distance par le TAS de plusieurs parties en relation avec cette affaire, Me Ryadh Touati, président de la commission juridique de l'EST a indiqué que l'enjeu vendredi consistait à répondre à la seule question de savoir si le WAC a déclaré forfait ou pas. "Nous nous sommes employés à démentir les prétentions du Wydad qui soutient qu'il ne s'était pas retiré. Quant aux témoignages demandés par la partie marocaine, certains étaient sérieux et objectifs, alors que d'autres étaient fantaisistes", a-t-il relevé. Lors de la finale retour de la Champions League 2019, l'attaquant marocain Walid Karti a cru avoir égalisé à la 60e minute lorsque l'arbitre gambien Bakary Gassama annula un but régulier (1-1). Demandant le recours à la vidéo assistance pour l'arbitre (VAR), les Wydadis furent surpris, selon leurs dires de constater qu'elle ne fonctionnait pas. Après 70 minutes de palabres, la rencontre a été suspendue. Au terme d'un imbroglio juridique, l'EST a été sacrée pour la deuxième fois consécutive championne d'Afrique, et ses joueurs avaient déjà reçu médailles et trophée juste après le match du 31 mai 2019. Mais le WAC n'était pas resté là, contestant la décision de l'instance continentale, et la poursuivant devant le TAS qui reste l'ultime recours. A lire aussi >> EST, Wydad et Zamalek au Mondial 2021 ? La CAF dément