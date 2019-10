Arsenal : Un défenseur central dans le viseur ?

Avec son crâne dégarni, sa moustache finement taillée et son regard atone, il avait une tête de vieil étudiant et pourtant, l’illustre dernier rempart zimbabwéen,est une légende. Son look excentrique, son immense talent mais également son tempérament imprévisible ont fait du mythique gardien de Liverpool et des Warriors des années 80 une idole enEn effet, et dans l'histoire du football africain, peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir le palmarès de l’enfant de(Afrique du Sud). Avec quatorze années passées sur les bords de la, 629 rencontres disputées sous la prestigieuse tunique rouge, six titres de champion d’Angleterre, trois Coupes d’Angleterre, trois Coupes de la Ligue et un statut de légende du côté des, le gardien le plus titré de l'histoire de Liverpool possède un tableau de chasse richement garni. Celui qui a défendu les cages dupendant 18 années (1980-1998) a indéniablement marqué l’histoire en devenant en 1984 le premier footballeur africain à remporter la Ligue des Champions UEFA et ce, au terme d'une finale mémorable face à l'. Et quelle finale ! Un partout après les prolongations au Stade Olympique de Rome. Place donc aux tirs au but et c'est là que le fantasquedomine à lui seul, au mental, le club de la capitale italienne. On le voit avec son look à l’ancienne et sa tenue multicolore, tirer la langue à ses adversaires, danser, mettre les mains sur les oreilles comme un gamin. On voit aussi celui qu’on surnomme "le Prince des clowns" faire mine de déguster les filets de son but, façon spaghettis, juste avant le tir de la super star romaine. Résultat : L'Italien frappe au-dessus du but, décontenancé. Le Zimbabwéen n’en reste pas là, le «goal gogol» réserve son meilleur tour à, le quatrième tireur de l’écurie italienne. Ce dernier s’élance, et là, nouvelles facéties incroyables de Grobbelaar qui se met sur sa ligne de but, les jambes qui flagellent comme s’il était épuisé, à bout, d'où l'expression de "spaghetti legs". La suite ? Graziani manque à son tour complètement son pénalty etdécroche la Coupe d'Europe grâce aux pitreries de son portier flamboyant !Revenant sur cet épisode invraisemblable,a expliqué qu’ayant vécu durant son adolescence la guerre civile dans son pays, le, il ne pouvait pas prendre le foot trop au sérieux. A lire aussi >> Bruce Grobbelaar : «Je ne sais pas combien de personnes j’ai tuées !»