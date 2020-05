Arsenal : Un ancien Gunner tacle Nicloas Pépé

Unai Emery voulait Wilfried Zaha plutôt que Nicolas Pépé

Le club londonien n'a pas hésité à sortir le chéquier (80 millions d'euros) pour enrôler l’international ivoirien.Mais malgré son talent fou l’attaquant n'a pas donné satisfaction en Premier League (4 buts et 6 passes décisives en 24 rencontres). L’Éléphant connait une adaptation difficile en Angleterre.Avec des prestations mi-figue mi-raisin, Nicolas Pépé est sous le feu des critiques. Pas convaincu par les performances de Pépé l'ancien joueur d’Arsenal, Jérémie Aliadière, n'a pas hésité à tacler l'international ivoirien."J'ai vu ce qu'il a fait avec Lille la saison dernière et c'est un joueur incroyable. Donc, je ne nie pas son talent... Cependant, ce que je vois c'est le joueur le plus cher de l'histoire d'Arsenal et même si vous ne voulez pas penser à l'argent, le fait est que l'argent est, malheureusement, une grande chose dans le football. Et quand vous dépensez autant d'argent sur un joueur, vous vous attendez à plus de buts et vous attendez plus de passes décisives. Ce qui m'a déçu un peu, ce sont ses prises de décision pendant les matchs" a déclaré l'ancien Gunner lors d'un entretien à Goal.Viré par le club anglais en novembre, Unai Emery s’est exprimé sur Pépé. Le coach espagnol a révélé qu'il souhaitait plutôt la venue de Wilfried Zaha.« Pépé est un bon joueur, mais il a besoin de temps. Quand j’y étais, il ne m’a pas donné de performances. J’étais plutôt favorable à quelqu’un connaissant plus que tout le championnat anglais, afin qu’il n’ait pas de période d’adaptation » a indiqué l’ancien entraineur du Paris Saint Germain au Daily Mail.Emery était plutôt intéressé par Wilfried Zaha « Il était le joueur que je voulais, parce qu'il avait gagné beaucoup de matchs à lui seul. J'ai vu vingt de ses matchs, des performances incroyables et je leur ai dit que c'était le joueur que je voulais pour l'équipe. J'ai parlé à Zaha. (...) Il voulait venir. Mais le club a décidé que Pepe était plus jeune, qu'il était un joueur d'avenir. J'ai dit oui, mais que nous avions besoin de gagner maintenant et que Zaha gagnait des matchs. Il l'a fait contre nous! » a-t-il ajouté.A lire aussi sur Orange Football Club >> Rennes : Falaye Sacko pour remplacer Hamari Traoré ?