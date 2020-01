Arsenal - Özil : « Un passage très compliqué avec Emery »

Xavi sur le banc du FC Barcelone, c'est une évidence à moyen terme pour le président du club.

Bartomeu voit Xavi entraîner Barcelone

C'est une drôle de semaine que le FC Barcelone s'apprête à boucler. Peu coutumier du fait, le club catalan s'est offert une petite révolution interne en remplaçant Ernesto Valverde par Quique Setién. Et si ce changement d'entraîneur était dans l'air du temps, l'identité de l'heureux élu a surpris. Car un autre nom émergeait depuis quelques jours. Et il sonnait comme une évidence : Xavi. Actuellement en charge d'Al Sadd, au Qatar, l'ancien maître à jouer du Barça a reconnu qu'il n'était pas encore prêt pour occuper une telle fonction dans son club de cœur.. C'est le sens de l'histoire.Interrogé sur ce revirement de situation, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a confirmé que le champion du monde 2010 était destiné à prendre les commandes de l'équipe première à l'avenir. "Bien sûr, Xavi sera un jour l’entraîneur du Barça, je n’en doute pas., a souligné le dirigeant catalan dans des propos accordés à Sport. Mais maintenant, Quique Setién l’est, et je pense et j’espère que ça va très bien se passer parce qu’il s’est présenté et a dit qu’il continuerait avec la philosophie et les systèmes de jeu. Il va faire des variations, bien sûr, il va avoir ses nuances, mais je pense qu’avec les joueurs qu’il a et son talent ça devrait bien se passer".