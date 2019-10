Arsenal: Nicolas Pépé signe un incroyable doublé sur coup-franc !

Nicolas Pepe a sauvé Arsenal face au Vitoria Guimaraes, ce jeudi soir, en Ligue Europa. Dans le groupe de Rennes, le Celtic a renversé la Lazio Rome. Voici tous les résultats de la soirée.

Groupe A : Tranquille comme Séville

Groupe B : Kiev et Copenhague se neutralisent

Groupe C : Bâle fait la bonne opération

Groupe D : Le Sporting se replace

Groupe E : Le Celtic remporte le choc

Groupe F : Pepe sauve Arsenal

Le FC Séville a mis du temps avant de trouver la faille. Les Andalous ont eu besoin d’un peu plus d’une période pour ouvrir le score face à Dudelange, grâce à Franco Vazquez. Puis ils ont accéléré dans le dernier quart d’heure, l’Argentin s’offrant un doublé. L’ancien joueur du FC Barcelone, Munir El Haddadi, a amplifié l’écart (3-0) trois minutes plus tard. Avec le nul entre Qarabag et l’Apoel, plus tôt dans la soirée, le club espagnol caracole en tête de la poule et dispose de cinq points d’avance sur son dauphin.Le Dynamo et Copenhague entretiennent le suspense. Avec leur résultat nul (1-1), les deux équipes nt conservé les deux premières places du groupe mais ont vu Malmö revenir à un point. Les Suédois ont difficilement battu Lugano (2-1).Bâle a réussi un joli coup. En s’imposant sur la pelouse de Getafe, le club suisse a pris les commandes du groupe. Fabian Frei a inscrit l’unique but de la rencontre, peu après le premier quart d’heure de jeu, et les Bâlois ont résisté jusqu’au bout, même réduits à dix après l’exclusion de Kevin Bua (74eme). Krasnodar a pris ses trois premiers points en gagnant à Trabzonspor (0-2).Le Sporting se relance. Difficile vainqueur de Rosenborg à domicile (1-0) grâce à un but de la recrue estivale Yannick Bolasie, le club portugais s’est replacé au deuxième rang de la poule D, à seulement un point du PSV, décevant et accroché sur sa pelouse par Linz (0-0).Rennes aura besoin d’un petit miracle pour se qualifier. Car après sa défaite à domicile devant Cluj (0-1), les hommes de Julien Stéphan occupent la dernière place du groupe, à six points du Celtic. Les Ecossais ont remporté le choc face à la Lazio (2-1). Pourtant menés après l’ouverture du score de Manuel Lazzari avant la pause, les joueurs de Neil Lennon ont égalisé par Ryan Christie, également auteur d’une passe décisive pour Christopher Jullien en toute fin de match.Deux coups francs parfaits. Et un joueur libéré. Mené à deux reprises, Arsenal s’en est remis à Nicolas Pepe pour renverser le Vitoria Guimaraes (3-2). Le joueur le plus cher de l’histoire des Gunners a libéré les siens dans le temps additionnel, envoyant le ballon dans la lucarne droite du gardien portugais. Sur un coup de pied arrêté un peu plus excentré, il avait déjà trouvé la faille 13 minutes plus tôt. Le jeune Martinelli, né en 2001, a inscrit le premier but londonien. Le club anglais reste donc seul en tête du groupe, avec trois points de marge sur l’Eintracht Francfort, qui a battu le Standard de Liège (2-1).