Arsenal : Nicolas Pépé, papa pour la première fois

Pas de recrutement de Moez Hassène ni Abdoul Ba

Il aurait consenti un grand effort financier afin de concrétiser son come-back dans un club qu'il avait quitté au mois de juin 2019 en transfert libre pour le club de L1 turque, Yeni Malatyaspor. Or, au mois de mai dernier, le milieu de terrain défensif a résilié unilatéralement son contrat pour non versement de trois salaires tout en déposant une plainte contre le club turc auprès de la fédération internationale.L'Espérance Sportive de Tunis a démenti dimanche dans un communiqué toutes les informations inhérentes aux transferts, soulignant que seules les transactions annoncées par le club sur sa page officielle ont été conclues. Le club de Bab Souika dément de la sorte les informations sur un possible intérêt pour le gardien international Moez Hassène. Or, l'agent du keeper M.Wassim Tayeb, tout en confirmant des offres venues de l'EST mais aussi de l'ESS, a souligné que son client ne jouera pas en Tunisie "sur des pelouses indignes", et indiqué qu'il a reçu des offres de France et d'Arabie Saoudite. M.Tayeb assure qu'aucun contact n'est actuellement établi avec un club tunisien. Autre rumeur démentie par le club de Bab Souika: l'engagement du capitaine de la sélection mauritanienne, le défenseur axial Abdoul Ba, 26 ans qui exerce en France avec l'AJ Auxerre. A lire aussi >> Ghaylène Chaâlali porte plainte contre Yeni Malatyaspor