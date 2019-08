Arsenal : Nicolas Pépé d'attaque contre Burnley ?

Dans un communiqué publié jeudi, le club brésilien de Flamengo, un temps annoncé proche d’un accord avec Mario Balotelli, a officialisé la fin des négociations entre les deux parties.

Plus les jours passent, et plus l’avenir de Mario Balotelli semble s’écrire du côté de Brescia, qui a formulé une belle offre à l’ancien Niçois, à en croire Sportitalia. En tout cas, il ne s’écrira pas au Brésil. Un temps annoncé en contacts très avancés avec Flamengo, l’international italien (29 ans) ne rejoindra pas les Rouge et Noir.: « Le Flamengo, Mario Balotelli et ses représentants ont décidé, d’un commun accord et après deux jours de réunions cordiales à Monaco, de conclure à cette date (15/08) les négociations relatives à la possible embauche du joueur », peut-on lire. Une piste de moins pour celui qui est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l’OM.