Arsenal : Mikel Arteta envoie un avertissement à Nicolas Pépé

Cristiano Ronaldo foi eleito "Jogador do Ano" pela @Globe_Soccer . Quem foi o grande craque de 2019? pic.twitter.com/5kNDbdDoGw — Goal Brasil (@GoalBR) December 30, 2019

¡Al final del 2019 @Cristiano, si se llevó un trofeo 🏅! En la gala celebrada den Dubai, el portugués 🇵🇹 superó en la votación a #Messi 🇦🇷, @VirgilvDijk 🇳🇱 y @MoSalah 🇪🇬, 🏆 Ganó por sexta vez en su carrera el premio @Globe_Soccer a mejor jugador pic.twitter.com/7plTpVTNlK — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 29, 2019

Nouvelle année = nouvelle coupe pour Cristiano Ronaldo👀



(🐥@433) pic.twitter.com/w7W3dHlHMo — CR7 inside (@CR7_inside) 29 décembre 2019

L'attaquant de 34 ans, troisième du Ballon d'Or et vainqueur de la Serie A ainsi que la Ligue des Nations avec le Portugal, a été préféré à Sadio Mané, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Mohamed Salah (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City) et Lionel Messi (FC Barcelone). Il se succède à lui même au palmarès. De son côté, Liverpool a été honoré comme meilleure équipe de l'année alors que son entraîneur, Jürgen Klopp, a logiquement remporté le trophée du meilleur entraîneur. Djamel Belmadi (Algérie), Massimiliano Allegri (ex-Juventus Turin), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) et Fernando Santos (Portugal) étaient en course. Alisson Becker est désigné meilleur gardien, tandis que Joao Félix est élu révélation de l'année. A lire aussi >> L'aveux de Cristiano Ronaldo à Romelu Lukaku