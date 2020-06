Arsenal : Leno gravement blessé au genou droit

Keita Baldé (Monaco) veut relever un nouveau défi

Monaco winger Keita Balde says he would love the challenge of playing in the Premier League someday and has spoken of his pride at seeing Senegal team-mate Sadio Mane win multiple trophies at Liverpool. — Sky Sports (@SkySports) June 19, 2020

Vincent Aboubakar (FC Porto) très convoité

Vincent Aboubakar (FC Porto) pourrait rebondir en Ligue 1. Saint-Étienne et le Stade Rennais apprécient le profil de l’attaquant camerounais. 🦁🇨🇲 [A’Bola] pic.twitter.com/bvNxL1KnWk — AllezLesLions (@AllezLesLions) June 20, 2020

L'entourage de Bouanga pousse pour un départ de l'ASSE

Denis Bouanga doit viser la Ligue des Champions pour son entourage #ASSE https://t.co/P56jvqoy5j pic.twitter.com/b4HmrLmnkA — ASSE - Saint Etienne (@asseinfo) June 19, 2020

Officiel: Diafra Sakho rebondit en Super League suisse

Diafra Sakho va rechausser les crampons après 6 mois de chômage: il s'engage avec le club suisse Neuchatel https://t.co/OgW7oZRX0a — Pressafrik.com (@Pressafrik) June 20, 2020

Clap de fin plus tôt que prévu pour Cavani et Meunier ?

🚨🚨Edinson #Cavani et Thomas #Meunier vont quitter le #PSG le 30 juin. Ils ne disputeront pas la fin de l’a Champions League avec le #PSG. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 20, 2020

Débarqué à l'AS Monaco lors du mercato d'été 2017, la superstar sénégalaise Keita Baldé n’a jamais vraiment réussi à s’imposer au sein de la formation princière. Son bilan en 2019/2020 est très maigre, avec seulement 5 buts inscrits. Le joueur formé au Barça avait habitué à mieux dans ses anciens clubs, mais il ne désespère pas et affirme son ambition de vivre une expérience dans un championnat plus relevé dans le futur. Après s’être distingué en Italie, le Lion de la Téranga se voit évoluer un jour en Premier League ou en Liga:« Je suis né en Espagne, je suis un produit de Barcelone, mais je n’ai jamais joué dans ce championnat. Je suis devenu footballeur en Serie A, en jouant pour la Lazio, et puis j’ai décidé de tenter ma chance en Ligue 1. J’aime relever de nouveaux défis. Bien sûr, tout footballeur ambitieux aimerait jouer en Premier League ou en Liga ». L’appel est lancé.Relégué au rang de remplaçant au FC Porto après de nombreuses blessures, le buteur vedette des Lions Indomptables Vincent Aboubakar pourrait faire ses valises cet été. Freiné par de nombreux pépins physiques, le héros de la CAN 2017 n'a réussi à disputer cette saison que 66 minutes de jeu réparties sur cinq rencontres différentes en Liga NOS. Désireux de gagner un temps de jeu plus conséquent, Aboubakar ne devrait donc pas faire de vieux os au club portugais. D'ailleurs, l'attaquant de 28 ans, n'entrant que très peu dans les plans de Sérgio Conceição, a été prié de se trouver une nouvelle formation lors de l'actuel mercato d'été. Selon les informations de A Bola, Aboubakar ne manque pas de prétendants. L'ancien joueur de Lorient intéresserait notamment le Stade Rennais et l’AS Saint-Etienne. Besiktas et Galatasaray seraient également sur les rangs.Denis Bouanga va-t-il quitter l’AS Saint-Etienne dès l'actuel mercato d'été ? L’attaquant international gabonais fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines. Arrivé dans le Forez il y a un an seulement, l’ancien Nîmois est parvenu à tirer son épingle du jeu dans un contexte collectif pourtant difficile. Ses bonnes performances (12 buts cette saison en championnat) ne sont pas passées inaperçues en France comme à l’étranger. Les pistes de Rennes, du Betis Séville ou encore d’Everton ont été évoquées pour le polyvalent attaquant. Dans des propos accordés à Ouest France, Didier Bouanga, le frère du Stéphanois, a clairement exprimé la position du joueur. « Évidemment, il rêve de jouer la Coupe du Monde avec notre pays, le Gabon. Mais, il rêve aussi de jouer la Ligue des Champions. Je lui ai dit que c’est le moment, il faut qu’il aille dans un club qui joue la Ligue des Champions. Peut-être l’année prochaine, on verra. L’important c’est qu’il continue à progresser comme ça ! ».Neuchâtel Xamax a annoncé ce weekend l’arrivée de Diafra Sakho. Libre depuis la fin de son contrat au Stade Rennais en décembre dernier, l’attaquant international sénégalais (13 sélections, 3 buts) a passé la visite médicale avec succès et a obtenu sa qualification pour disputer les 13 derniers matchs de la Raiffeisen Super League, précise le communiqué du club. Présent à Neuchâtel depuis une semaine, l’ancien de West Ham et de Bursaspor a bénéficié d’un entraînement individuel pour retrouver la forme. Arrivée en Europe à l’âge de 16 ans via le FC Metz, la recrue sera à disposition du groupe aussitôt qu’il sera à 100% prêt pour reprendre la compétition. Pour rappel, Xamax occupe la 9eme et avant-dernière place du classement de l’élite suisse, qui reprend ce vendredi après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19.On ne reverra plus Cavani et Meunier sous le maillot du PSG ! A en croire les informations de RMC Sport, via les tweets de Mohamed Bouhafsi, la superstar uruguayenne et le latéral belge seraient désormais très proches de la sortie. Sous contrat jusqu’au 30 juin au PSG, les deux joueurs ne disputeront pas la fin de la Ligue des Champions UEFA. Cavani reviendra dans quelques jours pour seulement organiser son départ et dire au revoir à Paris. Une information inattendue et qui constitue un tremblement de terre pour les Rouge & Bleu si elle est avérée.