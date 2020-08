Arsenal : Lacazette sur le départ ?

Alexandre Lacazette pourrait bien quitter Arsenal cet été, en cas de proposition satisfaisante.

L’inter l’aurait dans son collimateur

La saison 2019/2020 s’étant achevée officiellement samedi dernier avec le succès en finale de la FA Cup, Arsenal peut désormais se projeter sur la suite. Et la suite à court terme c’est le mercato estival. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang, leur attaquant vedette, les presse pour qu’ils recrutent gros, les dirigeants du club londonien ont surtout en tête l’idée de dégraisser.Bien que faisant partie des joueurs les plus utilisés par Mikel Arteta ces derniers temps, le Français Alexandre Lacazette en ferait partie.Selon le Daily Mail, Arsenal serait donc prêt à vendre l’ancien Lyonnais si un club avec une offre intéressante se présente à sa porte. Le club en question pourrait être l’Inter Milan. Les Lombards et leur entraineur Antonio Conte apprécieraient son profil.Un tel montant aurait de quoi séduire les Gunners.Outre Lacazette,Ce dernier a perdu la confiance de son coach depuis plusieurs semaines déjà. Sokratis, Torreira, Mkhitaryan, Kolasinac, Mustafi et Holding sont aussi « transférables », tandis que Mesut Ozil est définitivement considéré comme un persona non grata dans le vestiaire londonien.