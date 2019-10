Arsenal : la folle célébration d'Aubameyang sur le doublé de Pépé !

Trois clubs africains qualifiés

Mondial des clubs : l’Afrique avec 3 places et un mode de qualification étonnant ? https://t.co/tn3GEtEmdV pic.twitter.com/NYNAg4Y9OE — Sokkaa_RSS (@Sokkaa_RSS) 26 octobre 2019

Dans sa quête de remplacer la Gianni Infantino a rapidement proposé de repenser laqui se déroulait depuisdurant le mois de décembre. Le président de laa soumis l’idée d’un passage dedans un tournoi qui aurait lieu entre la mi-juin et début juillet. La volonté de l’ancien bras droit deest désormais officiellement dans les calendriers ! En effet, laa annoncé cette semaine que la première édition du"new look" aura lieu en! Une décision votée à l’unanimité si l’on en croit le communiqué de l’instance internationale. Si les dates et le lieu exact du tournoi n’ont pas été dévoilés, la presse espagnole a esquissé une première ébauche de ce à quoi devrait ressembler ce Mondial et les critères pour y participer.Comme dit plus haut, ce seront désormaisqui vont s’affronter avec la répartition suivante : huit équipes européennes, six équipes sudaméricaines, tandis que, tout comme l’et l’Amérique Centrale & du Nord. Concernant nos futurs représentants africains et le système de qualification, le principe sera très simple. Lesvont revenir au vainqueur et au finaliste de l’de la Ligue des Champions CAF , tandis qu’un barrage aura lieu entre les deux malheureux demi-finalistes pour définir le 3e qualifié. Une limite de deux clubs maximum d’un même pays devrait également être mise en place. Reste désormais à savoir comment va être accueillie cette nouvelle compétition au sein d’un calendrier international qui ne cesse d’être surchargé avec notamment laqui se déroulera à la même période au...