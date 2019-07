Arsenal fixe son prix pour Laurent Koscielny

A en croire certains échos de la presse anglaise (Mail), Manchester United pourrait réclamer jusqu’à 200 M€ pour lâcher Paul Pogba lors de ce Mercato d’été. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et la Juventus Turin...

Trop cher pour la Juventus ?

(+ une année supplémentaire en option), le milieu de terrain international français Paul Pogba, 26 ans, a clairement émis le souhait de changer d’air lors de ce Mercato d’été, mais sa direction ne devrait rien faire pour faciliter un éventuel départ. Alors que la Juventus Turin et le Real Madrid resteraient sur les rangs pour attirer le champion du monde 2018, les Red Devils pourraient réclamer jusqu’à 200 M€ (contre les 150 M£ évoqués précédemment). Aujourd’hui, la formation managée par Ole Gunnar Solskjaer n’aurait aucune intention de céder malgré les dernières déclarations de Mino Raiola, le représentant du natif de Lagny-sur-Marne : «Nous sommes en train de travailler pour cela. Tout le monde au club, du manager au propriétaire, connaît le souhait de Paul ».Une sortie médiatique qui n’a clairement pas été du goût du technicien norvégien. « Les agents parlent tout le temps, a expliqué le successeur de José Mourinho.C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Paul est un mec top. Un grand professionnel qui n'a jamais posé le moindre problème et a un cœur en or. » Selon le Mail, les dirigeants mancuniens auraient décidé de durcir leur position. Et, à moins d’une offre XXL, Paul Pogba pourrait être contraint de poursuivre l’aventure avec les coéquipiers de David De Gea. Compte tenu des nouveaux tarifs en vigueur,de s’offrir un coup de folie avec l’ex-Havrais.