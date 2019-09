Arsenal : des inquiétudes autour de Nicolas Pépé

En conférence de presse ce vendredi, le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris s'est rappelé de plusieurs rencontres accrochées face à l'Albanie.

On n’a pas besoin de montrer qu’il y a un réservoir. On s’en rend déjà compte avec le nombre de joueurs français qui évoluent dans les clubs étrangers. Quand on est appelé en équipe de France, on a un devoir de résultat et encore plus dans ces éliminatoires où on n’a plus le droit à l’erreur.La meilleure façon d’effacer cette défaite en Turquie c’est de gagner tous les autres matchs de cette phase qualificative. Maintenant il ne faut pas sous-estimer l’Albanie. Ça a toujours été difficile depuis que je suis international quand on a joué contre eux. L’objectif de ce rassemblement est de prendre six points afin d’aborder au mieux le mois d’octobre qui sera décisif.La clé ce sera l’utilisation du ballon. L’Albanie va nous laisser très peu d’espaces, ils vont être disciplinés et défendre très bas, en exploitant la moindre contre-attaque, le moindre coup de pied arrêté. Ils aiment les duels, l’engagement, ils sont prêts à défier l’équipe de France chez elle. On va devoir rentrer dans le match avec l’envie de gagner les duels, l’envie de faire les efforts, ce qui n’avait pas été le cas en Turquie. Mais l’utilisation du ballon sera très importante. On devra étirer au maximum cette équipe albanaise.On sait qu’il y a eu un changement de sélectionneur il y a très peu de temps. Les joueurs évoluent presque tous à l’étranger, principalement en Italie. Certains étaient présents à l’Euro 2016. On va faire une séance vidéo pour peaufiner les derniers réglages.