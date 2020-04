Arsenal - Coronavirus : Un psychologue pour aider les joueurs

Le joueur bukinabé avait déjà informé la Fédération burkinabè de football de sa décision. Mais la FBF n’avait pas communiqué l’information. « C'est un peu difficile à dire mais je ne vais pas le cacher. Les gens ne le savent pas car je n'avais pas eu l'occasion…Je suis quelqu'un qui est beaucoup renfermé. Le 21 octobre 2016, moi j'ai déposé ma lettre à la fédération burkinabè de football pour rendre ma démission en équipe nationale. Je les avais demandé de publier le message à mes fans et au public burkinabè que moi Koffi, sincèrement, c'est difficile de prendre cette décision mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai dit qu'il est temps pour moi de laisser l'équipe nationale et de laisser la place aux jeunes.» a expliqué le pensionnaire du club égyptien, Smouha à « portdrome » . Interrogé sur un possible aux chez les Etalons, le natif d’Abidjan, a indiqué qu’il serait prêt à sortir de sa retraite internationale si le sélectionneur national Kamou Malo le convoque pour le prochain match des Étalons. « Je ne peux jamais dire au peuple burkinabè « NON ». Le Burkina m’a donné beaucoup de choses. Revenir aujourd’hui en équipe nationale sera une chance pour moi de dire au revoir à mes fans et à tout le monde car je n’avais pas eu cette chance là, pour dire revoir au peuple burkinabè », a déclaré l’ancien défenseur de Zamalek. Rappelons que Koffi a honoré sa première convocation avec le Burkina Faso en 2006, écrivant la plus belle page de l’histoire du football burkinabè notamment lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 2013 en Afrique du Sud et la finale jouée et perdue face au Nigeria (0-1). A lire aussi sur Orange Football Club >> Bancé révèle pourquoi il a préféré le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire