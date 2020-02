Arsenal : Comment garder Aubameyang ?

Encore un match amical international pour l’équipe amateur du Cameroun. Quelques jours après s’être frottés à la RD Congo (victoire 1-0) et le Congo (1-1), les Lions Indomptables A’ accueillent le Rwanda ce lundi à Yaoundé. Pour les joueurs camerounais, pas question de faire un autre résultat que la victoire.« L’aventure au Congo s’est très bien passée. Le bilan de cette aventure est positif avec une victoire et un match nul. On se prépare en fonction de chaque match, et on a l’obligation de gagner le Rwanda pour rester en confiance car le CHAN se joue à domicile et on a à cœur de gagner le tournoi », confie Ulrich Pangue, attaquant camerounais. « Je pense qu’on doit continuer de travailler et enchaîner de bonnes performances avant le CHAN, question d’être au top », renchérit son coéquipier Samuel Nlend. Les Camerounais partent favoris face à une équipe du Rwanda qui se réjoui d’avance de pouvoir affronter le pays organisateur de ce CHAN. « Nous sommes prêts pour le match, ça fait partie de notre préparation. Et c’est un plaisir pour nous de jouer contre le Cameroun, pays organisateur. C’est une solide équipe, c’est une grande nation de football, et c’est une bonne chose pour nous de commencer la préparation avec un gros calibre comme le Cameroun », lâche Vincent Mashami, l’entraîneur rwandais. Notons que le Cameroun et le Rwanda sont respectivement logés dans les groupes A et C du CHAN qui s’ouvre le 4 avril prochain.