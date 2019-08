Arsenal : C'est fait pour Tierney

Après une saison au Betis Séville, Giovani Lo Celso, le milieu argentin, a été prêt avec option d'achat à Tottenham.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the season-long loan signing of @LoCelsoGiovani from @RealBetis with an option to make the transfer permanent. #HolaLoCelso ⚪️ #COYS https://t.co/fGEHrQiq8D