Arsenal : Aubameyang et Lacazette sur le départ ?

Les deux attaquants d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette pourraient quitter le club d'après les informations de The Independent.



Exclusive: Mikel Arteta forced into Arsenal squad overhaul with Pierre-Emerick Aubameyang desperate to leavehttps://t.co/ULIT2fzavM

— The Independent (@Independent) December 20, 2019

Les temps sont durs à Arsenal ! Lassés par le manque d’ambition du club,. Si Mikel Arteta devrait devenir le nouveau coach des Gunners,à un an et demi de la fin de son contrat. Le Gabonais se montre réticent à l’idée de prolonger l’aventure en Angleterre. Mais l’ancien Stéphanois n’est pas le seul à souhaiter un départ,. Plusieurs sources dont The Independant annoncent que « la moitié de l'équipe » aurait demandé à partir.