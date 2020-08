Community Shield: Aubameyang offre le sacre à Arsenal !

Ce samedi, à Wembley, Arsenal a remporté le Community Shield contre Liverpool (1-1, 5-4 tab) et débute idéalement sa saison. Auteur d'une belle prestation, avec un but et le tir au but de la victoire, Aubameyang a ainsi pu rendre un bel hommage à Chadwick Boseman.

Signé : La panthère noire

Ce match était censé donner le ton de la saison anglaise entre le champion et le lauréat de la FA Cup de la saison dernière. Une rencontre qui se déroulait sur fond de deuil. En effet, l'acteur de 43 ans Chadwick Boseman, célèbre pour son interprétation de Black Panther dans le film éponyme, a succombé à un cancer du colon. Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'est souvent inspiré de la Panthère Noire pour ses célébrations, devait absolument marquer pour rendre un ultime hommage au roi du Wakanda. Et c'est exactement ce que l'ancien stéphanois a fait et ce, dès la 12eme minute. Le Gabonais réussissait un enroulé du droit qui trompait Alisson suite à un service de Saka. 1-0, c'était le score au repos grâce à un "Aubame" décidément très inspiré par Wembley.Liverpool forçait pour revenir au score en début de seconde période, avec notamment Sadio Mané qui se heurtait à la sortie de Damian Martinez. Les Reds continuaient à pousser et finissaient par faire craquer les Gunners à un quart d'heure du terme. Salah profitait d'un contre favorable et Minamino surgissait pour égaliser. Les Londoniens, qui alignaient une formation expérimentale, allaient tenir jusqu'à la fin du temps réglementaire et les deux équipes basculaient directement sur la séance de tirs au but, alors que Sadio Mané avait encore manqué un face à face avec Martinez à dix minutes du terme. Et à la loterie des tirs au but, ce sont les Gunners qui ont été les plus adroits et qui soulèvent un premier trophée cette saison.